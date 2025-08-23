Ο Κοσταρικανός πρόεδρος Ροδρίγο Τσάβες δήλωσε χθες Παρασκευή, ενώπιον επιτροπής του κοινοβουλίου, θύμα «απόπειρας δικαστικού πραξικοπήματος», κατακεραυνώνοντας το αίτημα άρσης της ασυλίας του από πλευράς εισαγγελίας, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης διαφοράς.

Τα μέλη της επιτροπής αναμένεται να απευθύνουν εισήγηση στο κοινοβούλιο –στο οποίο πλειοψηφεί η αντιπολίτευση–, προτού η ολομέλεια αποφανθεί αν θα αρθεί η προεδρική ασυλία.

Είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος στην Κόστα Ρίκα, χώρα της νότιας Αμερικής που γενικά επαινείται για τη δημοκρατική σταθερότητά της, αντιμετωπίζει τέτοιο αίτημα· το Ανώτατο Δικαστήριο το ενέκρινε την 1η Ιουλίου.

«Αντιμετωπίζω κυριολεκτικά απόπειρα δικαστικού πραξικοπήματος», υποστήριξε ο αρχηγός του κράτους, στην εξουσία από το 2022, στον οποίο επικριτές του προσάπτουν επανειλημμένες αμφισβητήσεις της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας των θεσμών.

Η εισαγγελία κατηγορεί τον πρόεδρο, άλλοτε στέλεχος της Παγκόσμιας Τράπεζας, ότι ανάγκασε εταιρεία επικοινωνίας που είχε προσλάβει η προεδρία να καταβάλει ποσό 32.000 δολαρίων σε προσωπικό του φίλο και πρώην σύμβουλό του, τον Φεδερίκο Κρους.

Ο Τσάβες χαρακτηρίζει την υπόθεση «συρραφές» και «ψέματα» του γενικού εισαγγελέα Κάρλο Δίας.

«Συμπατριώτες, πιστεύετε στ’ αλήθεια πως αυτή η υπόθεση έχει οποιοδήποτε νόημα, πέρα από την δουλικότητα ενός εισαγγελέα ανίκανου, αδέξιου, στην υπηρεσία του δικτύου που τον χειραγωγεί;» πέταξε ο κ. Τσάβες.

Ο 65χρονος συντηρητικός πρόεδρος διατείνεται πως μάχεται με την πολιτική ελίτ, που είναι κατ’ αυτόν «σάπια και διεφθαρμένη κάστα».