Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Κόστα Ρίκα, το Σαν Χοσέ, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε τη νύχτα, από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, η στέγη του οποίου κατέρρευσε, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ανάρτησή της στο Facebook.

🇨🇷🚨| Tragedia en San José. Un incendio en el hotel Oriente, en pleno centro de la capital de Costa Rica, dejó cinco personas fallecidas durante la madrugada de este jueves, confirmaron socorristas. 🧵 pic.twitter.com/iXMokKt6Az — NOD Español (@espanol_nod) October 2, 2025

Τα θύματα είναι ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε «αγκαλιασμένο» σε ένα κρεβάτι και άλλα τρία πρόσωπα, για τα οποία δεν δόθηκε καμία πληροφορία για την ηλικία και την καταγωγή τους.

#Sucesos | Inicia el levantamiento de los cuerpos de las víctimas tras el mortal incendio en el hotel Oriente, ubicado en el centro de San José, cerca del Mercado Borbón. El cuerpo de Bomberos de Costa Rica, confirmó que fueron 5 los muertos que se registraron durante el… pic.twitter.com/Z49Ytybs8f — Central Noticias CR (@CentralNCR) October 2, 2025

Οι δικαστικές αρχές διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η έξοδος κινδύνου του ξενοδοχείου ήταν φραγμένη με σύρματα.

Φωτογραφία: EsNoticia