Μία νέα εποχή ξεκινά για το γοητευτικό ηθοποιό, ο οποίος από ότι φαίνεται, είναι και πάλι ερωτευμένος.

Η νέα του σύντροφος, η 46χρονη Κέλι Νούναν Γκορς, είναι ο λόγος που χαμογελά ξανά.

Και φαίνεται πως ο σταρ του Χόλιγουντ έχει “τύπο”, καθώς η Κέλι, 46 ετών, θυμίζει εντυπωσιακά την πρώην σύζυγό του.

Παράλληλα, είναι και οι δύο 20 χρόνια νεότερες από τον Κέβιν και μοιράζονται παρόμοια χαρακτηριστικά, όντας εντυπωσιακές ξανθιές, με κοινά χαρακτηριστικά προσώπου.

Οι φήμες για τη σχέση του Κέβιν και της Κέλι ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα, όταν και οι δύο εμφανίστηκαν στο φεστιβάλ JAS Labor Day Experience στο Snowmass Village, κοντά στο Άσπεν, αν και χωριστά.

Πηγή δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail:

«Ο Κέβιν βγαίνει ραντεβού και είναι ξανά χαρούμενος, μετά από μια πολύ σκοτεινή περίοδο στη ζωή του.

Έχει σχέση με την Κέλι.

Ήταν μαζί στο Άσπεν στα τέλη Ιουλίου.

Προσπαθεί να είναι διακριτικός.

Είναι ακριβώς ο τύπος του και έχουν πολλά κοινά: αγαπούν τη φύση, τα σπορ, της αρέσει το σερφ, και οι μεγάλες βόλτες με σκυλιά.»

Επίσης, έχει μικρά παιδιά και το βρίσκει χαριτωμένο.

Λέει πως είναι “χαλαρή”, και αυτό είναι ακριβώς που χρειάζεται τώρα».

Η σχέση τους ξεκίνησε μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του Κέβιν με την Κριστίν τον Φεβρουάριο του 2024, ύστερα από μια δύσκολη νομική διαμάχη και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2004 και απέκτησε τρία παιδιά.

Ωστόσο, το 2023, η Κριστίν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «ασυμβίβαστες διαφορές».

Ο Κέβιν υποχρεώθηκε τελικά να πληρώνει 63.209 δολάρια το μήνα για διατροφή παιδιών, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από τα 248.000 δολάρια, που είχε αρχικά ζητήσει η πρώην σύζυγός του.

Η διαμάχη τους είχε ως αποτέλεσμα να διαταχθεί η Κριστίν να εγκαταλείψει την παραθαλάσσια έπαυλη των 145 εκατομμυρίων δολαρίων στο Καρπιντερία, μόλις δύο μήνες μετά την κατάθεση του διαζυγίου.

Η Κριστίν επίσης έχει προχωρήσει στη ζωή της και είναι πλέον αρραβωνιασμένη με τον χρηματοδότη Τζος Κόνορ, ο οποίος της έκανε πρόταση γάμου τον Ιανουάριο του 2025.

Ο Κέβιν και η Κριστίν διατήρησαν ψυχρή στάση μεταξύ τους, όταν παραβρέθηκαν στην αποφοίτηση του γιου τους, Κέιντεν, από το λύκειο τον Ιούνιο.

Φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail έδειξαν τον Κέβιν να αποφεύγει την πρώην σύντροφό του κατά τη διάρκεια της γιορτής στη Σάντα Μπάρμπαρα, με τον γιο τους να ποζάρει αμήχανα στις φωτογραφίες.

Παρόλο που έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τη νομική τους διαμάχη, η αποφοίτηση κατέστησε σαφές ότι το ρήγμα δεν έχει επουλωθεί πλήρως.

Οι πρώην σύζυγοι κράτησαν αποστάσεις και απέφυγαν οποιαδήποτε άμεση επαφή.

Πηγή δήλωσε:

«Προφανώς γνώριζαν ότι ήταν και οι δύο παρόντες, αλλά κανείς δεν έκανε προσπάθεια να έρθει σε επαφή.

Δεν έχει νόημα.

Οι καλές μέρες ανήκουν στο παρελθόν.»

Πρόσθεσε:

«Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στον Κέιντεν, για να τον τιμήσουν και να γιορτάσουν την αποφοίτησή του.

Παρόλο που είναι δύσκολο για τον Κέβιν να βρίσκεται κοντά στην Κριστίν, και οι δύο έβαλαν στην άκρη τις διαφορές τους για χάρη του γιου τους.

Ο Κέβιν αγαπά τα παιδιά του και φρόντισε οι διαφορές του με την Κριστίν να μην επηρεάσουν τη γιορτή.

Ήταν μια όμορφη μέρα, γεμάτη χαρά και υποστήριξη για τον Κέιντεν».

Πλέον, ο γνωστός ηθοποιός έχει αφήσει πίσω του τις σκοτεινές ημέρες και όπως όλα δείχνουν, ξεκινά μία νέα ζωή με συνοδοιπόρο την Κέλι Νούναν Γκορς.