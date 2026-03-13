Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσίευσε βίντεο με εισβολή συμμορίας είκοσι τουλάχιστον κουκουλοφόρων που ρήμαξε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια, αρπάζοντας κοσμήματα αξίας πάνω από 1,7 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Κατάληψη μαφιόζικου τύπου»

Η ληστεία έγινε τον Ιούνιο του 2025 στο κοσμηματοπωλείο Kumar, στο Φρίμοντ και οι Αρχές έκαναν λόγο για «κατάληψη μαφιόζικου τύπου», καθώς πολλά αυτοκίνητα σταμάτησαν έξω από το κοσμηματοπωλείο και οι κουκουλοφόροι εισέβαλαν τρέχοντας με βαριοπούλες στο κατάστημα.

Οι ληστές, με σακίδια και κρατώντας σφυριά και καλέμια, έσπασαν τις γυάλινες βιτρίνες με απίστευτη ταχύτητα και άρπαξαν περίπου το 75% με 80% των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την New York Post. Μέσα σε περίπου 70 δευτερόλεπτα άρπαξαν κοσμήματα αξίας που υπερβαίνει τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια και διέφυγαν με τα αυτοκίνητα που τους περίμεναν έξω από το κατάστημα.

Με κλεμμένα αυτοκίνητα η ληστεία

Τα αυτοκίνητα των ληστών ήταν και αυτά κλεμμένα και οι αστυνομικοί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη τους μέσω καμερών ασφαλείας. Παρά ταύτα, περιπολικό καταδίωξε ένα όχημα, το οποίο παραβίασε STOP και κόκκινα φανάρια και οι αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερις νεαρούς ηλικίας 19-20 ετών. Από αυτούς οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ η υπόθεση δεν έχει οδηγηθεί ακόμα στα δικαστήρια.

Με πληροφορίες από New York Post, Eastbaytimes