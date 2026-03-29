Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στην περιοχή Αρμπίλ, κοντά σε κατοικία του ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στην αυτόνομη ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν, του Μασούντ Μπαρζανί, δήλωσαν πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, στις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας τις πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα (29/3).

Η εξέλιξη καταγράφεται ώρες μετά την «επίθεση» drone εναντίον δευτερεύουσας κατοικίας του προέδρου του ιρακινού Κουρδιστάν, που καταδίκασε η διπλωματία των ΗΠΑ, καθώς η ένταση κλιμακώνεται στο βόρειο Ιράκ.