Την προσδοκία της αμερικανικής πλευράς για ουσιαστικότερη εξέλιξη στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων εξέφρασε από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια των επαφών που πραγματοποιεί η διπλωματική αντιπροσωπεία στο Κίεβο, ο Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι στόχος παραμένει η επίσπευση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στον τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων.

Σε κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά από τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, ο δεύτερος απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η αμερικανική ομάδα των απεσταλμένων «ενθαρρύνθηκε κατά πολύ», από αυτό που περιγράφηκε ως μία «ουσιαστική, και σημαντική» συζήτηση.