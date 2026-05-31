Λίγες ώρες έχουν περάσει από τα βίαια επεισόδια στο Ζβέρνετς της Αλβανίας,τα οποία ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων και ακτιβιστών για τη δημιουργία resorts σε παραλία της περιοχής.

Ωστόσο το θέμα που μονοπωλεί το ενδιαφέρον είναι το ποιος πρόκειται να δημιουργήσει το μεγάλο resort στο εντυπωσιακό χωριό που βρίσκεται δίπλα στην καταγάλανη θάλασσα.

Ο λόγος για τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τη σύζυγό του και κόρη του πρoέδρου των ΗΠΑ, Ιβάνκα Τραμπ.

Η αμερικανική εταιρεία Affinity Partners, με επικεφαλής τον Τζάρεντ Κούσνερ έχει αναλάβει δύο μεγάλα τουριστικά έργα στην Αλβανία, μαζί με ένα άλλο στο Βελιγράδι, με συνολική αξία που θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η επενδυτική εταιρεία Κούσνερ με έδρα το Μαϊάμι σχεδιάζει να μετατρέψει το Ζβέρνετς και το νησί Σαζάν της Αλβανίας σε πολυτελή θέρετρα, στα οποία θα μπορούν οι μεγιστάνες να απολαμβάνουν τις διακοπές τους.

Το deal με τον Έντι Ράμα

Η Αλβανία άλλαξε πρόσφατα τον νόμο της για τις προστατευόμενες περιοχές παρά τις διαμαρτυρίες των ακτιβιστών. Η κίνηση αυτή θα καθιστούσε δυνατή την επένδυση στο Ζβέρνετς καθώς η περιοχή βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, μια προστατευόμενη ζώνη που ήδη βρίσκεται υπό περιβαλλοντική διαμάχη.

Αυτό έγινε την ώρα που η Αλβανία κατασκευάζει και το τεράστιο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αυλώνας σε κοντινή απόσταση, σε μια προσπάθεια να αναπτύξει περαιτέρω τον τουρισμό στην περιοχή. Φαίνεται, λοιπόν, πως ο γαμπρός του Τραμπ και τον πρωθυπουργό της χώρας, Έντι Ράμα «έκλεισαν συμφωνία».

Ακόμη, σημειώνεται ότι πριν από δύο χρόνια στα τέλη του 2024, η κυβέρνηση της Αλβανίας ενέκρινε επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με τον Κούσνερ, ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την ανάπτυξη πολυτελών τουριστικών εγκαταστάσεων στο νησί Σαζάν, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής.

Σύμφωνα με το Reuters, το παραπάνω έργο συμμορφωνόταν με τη νομοθεσία της χώρας για τις απαιτήσεις δημιουργίας θέσεων εργασίας, με εκτιμώμενο αριθμό 1.000 εργαζομένων.

Το ταξίδι στην Αλβανία

Ο Κούσνερ δεν είναι άγνωστος στις αλβανικές ακτές, καθώς έχει κάνει διακοπές στη χώρα δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια. Μπορεί να είχε πάει για ξεκούραση, όμως παράλληλα προχωρούσε τη δουλειά, όταν με την συνοδεία της συζύγου του, Ιβάνκα Τραμπ, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Σύμφωνα με τους New York Times η Affinity συνομιλεί και με τον όμιλο Kastrati της Αλβανίας σχετικά με την τοπική τεχνογνωσία. Η Kastrati είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας με επενδύσεις σε όλους τους σημαντικούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας του Διεθνούς Αεροδρομίου των Τιράνων, ξενοδοχείων, μαζικών κατασκευαστικών έργων και ενός μεγάλου δικτύου διανομής πετρελαίου.

Τα βίαια επεισόδια

Επεισόδια ξέσπασαν κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τη δημιουργία resorts σε παραλία της περιοχής Ζβέρνετς που είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και μεταξύ τους και ένας Έλληνας πολίτης.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, δεκάδες πολίτες και ακτιβιστές διαδήλωσαν χθες στο Ζβέρνετς.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις αστυνομικές Αρχές και έχει διακοπεί η πρόσβαση στην παραλία του Νταλάνι. Η διαμαρτυρία αποτελούσε συνέχεια των αντιδράσεων των κατοίκων και ακτιβιστών ενάντια στα τουριστικά θέρετρα (resorts) που σχεδιάζεται να κατασκευαστούν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στο σημείο ήταν παρούσες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και «κουκουλοφόροι», οι οποίοι μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, έσυραν με τη βία έναν διαδηλωτή εντός της αποκλεισμένης ζώνης.

Διάβημα της Αθήνας στα Τίρανα για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

«Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών», αναφέρει και προσθέτει: «Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών».

«Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας», σημειώνει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών.

Με πληροφορίες από Vlora Estate και New York Port