Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στη διευκόλυνση της απευθείας επαφής μεταξύ της Ρωσίας και ευρωπαϊκών κρατών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έπειτα από τις τριμερείς συναντήσεις που έγιναν την εβδομάδα στις οποίες συμμετείχαν η Ουάσινγκτον, η Μόσχα και το Κίεβο.

Αναφερόμενος στις συνομιλίες αυτής της εβδομάδας ο Κούσνερ τόνισε οι δύο εμπόλεμες πλευρές διατύπωσαν «μαξιμαλιστικές θέσεις» κατά τις συνομιλίες, ωστόσο, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αμφότερες «αντιλαμβάνονται ότι θα χρειαστούν πρακτικοί συμβιβασμοί προκειμένου να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος».

«Συνεχίζεται η σοβαρή και εποικοδομητική δουλειά μεταξύ εκείνων από εμάς που είμαστε αφοσιωμένοι στην εξεύρεση λύσεων», τόνισε ο Κούσνερ σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.