Τουλάχιστον δύο από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε στην Κούβα αυτή την εβδομάδα από λιμενικούς είναι Αμερικανοί υπήκοοι, δήλωσε χθες Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

«Τουλάχιστον δύο πρόσωπα» που επέβαιναν στο σκάφος «ήταν Αμερικανοί πολίτες, ένας απεβίωσε και ο άλλος είναι τραυματίας», διευκρίνισε η πηγή αυτή, προσθέτοντας πως «ο ιδιοκτήτης του σκάφους δήλωσε ότι εκλάπη από εργαζόμενο».

Τρίτος επιβαίνων στο ταχύπλοο διέθετε άδεια παραμονής και οι υπόλοιποι δεν έχει αποκλειστεί το να είναι «μόνιμοι κάτοικοι νομίμως» στις ΗΠΑ, συμπλήρωσε ο αξιωματούχος.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν προχθές Τετάρτη κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με μέλη του λιμενικού σώματος της Κούβας όταν πλεούμενο καταχωρισμένο σε νηογνώμονα των ΗΠΑ αναχαιτίστηκε στα κουβανικά χωρικά ύδατα.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP

Φωτογραφία: Miami Herald/AFP