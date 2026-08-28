Κανονικά αναμένεται να χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς στα σχολεία της Κούβας την 1η Σεπτεμβρίου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Αβάνας. Ωστόσο, η φετινή επιστροφή στα θρανία πραγματοποιείται υπό τη σκιά μιας εξουθενωτικής ενεργειακής κρίσης, η οποία επιδεινώνεται ραγδαία εξαιτίας του συνεχιζόμενου αμερικανικού πετρελαϊκού εμπάργκο.

Η υπουργός Παιδείας της χώρας, Νάιμα Τρουχίγιο, δεν έκρυψε τη δυσκολία του εγχειρήματος, αναγνωρίζοντας πως η ομαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς συνιστά μια τεράστια «πρόκληση». Οι καθημερινές, πολύωρες διακοπές ρεύματος και τα σοβαρά προβλήματα στα δίκτυα μεταφορών συνθέτουν ένα ασφυκτικό σκηνικό, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα στο νησί των 9,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η θηλιά του εμπάργκο και η οικονομική κατάρρευση

Το ασφυκτικό αυτό κλίμα στις υποδομές της χώρας έρχεται να βαρύνει ακόμη περισσότερο η πρόσφατη απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να παρατείνουν το εμπορικό εμπάργκο, το οποίο μετρά ήδη πάνω από έξι δεκαετίες ζωής. Το νομικό πλαίσιο του αποκλεισμού, που βασίζεται στον Νόμο περί Εμπορίου με τον Εχθρό (ο οποίος ενεργοποιήθηκε πρώτη φορά το 1962 από τον Τζον Φ. Κένεντι), επεκτάθηκε από την Ουάσινγκτον έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Αν και η ετήσια ανανέωσή του αποτελεί μια πάγια πρακτική όλων των Αμερικανών προέδρων από το 1978 ανεξαρτήτως κόμματος, η φετινή παράταση βρίσκει την Κούβα σε οριακό σημείο. Ειδικά από τον περασμένο Ιανουάριο, η χώρα βιώνει μια βαθύτατη κοινωνική και οικονομική ύφεση. Οι πολίτες ζουν στον ρυθμό των εξαντλητικών ελλείψεων σε βασικά αγαθά, ενώ ο τουρισμός, ιστορικά ένας από τους πιο κρίσιμους πυλώνες εσόδων του κράτους, καταρρέει.

Σφοδρή αντίδραση της Αβάνας

Οι εξελίξεις αυτές έχουν πυροδοτήσει την έντονη οργή της κουβανικής ηγεσίας, η οποία καταγγέλλει ότι η αμερικανική πλευρά επιχειρεί να οδηγήσει το νησί σε πλήρη οικονομική ασφυξία.

Ενδεικτική του κλίματος είναι η πρόσφατη τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες. Μέσω της πλατφόρμας «Χ» (πρώην Twitter), ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας εξαπέλυσε σφοδρά πυρά, υπογραμμίζοντας ότι με την απόφαση για παράταση του αποκλεισμού η Ουάσινγκτον εμμένει στην πρόθεσή της «να στραγγαλίσει ένα ολόκληρο έθνος». Παράλληλα, δεν δίστασε να κατηγορήσει ευθέως τις ΗΠΑ ότι εφαρμόζουν μια «γενοκτονική πολιτική» εις βάρος του λαού της Κούβας.