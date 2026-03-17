Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σήμερα, Τρίτη 17 Μαρτίου, στις δυτικές και ανατολικές κεντρικές περιοχές της Κούβας, καθώς ορισμένες μονάδες παραγωγής ενέργειας επανασυνδέθηκαν με το δίκτυο, όπως ανέφερε η Εταιρεία Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κούβας UNE, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας κατέρρευσε χθες, Δευτέρα, αφήνοντας περίπου δέκα εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς ρεύμα, εν μέσω πετρελαϊκού αποκλεισμού των ΗΠΑ που επιβαρύνει το ήδη απηρχαιωμένο σύστημα παραγωγής ενέργειας του νησιού.

Η UNE ανέφερε ότι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας Ντίες ντε Οκτούμπρε και Κάρλος Μανουέλ ντε Σεσπέδες επανήλθαν στο δίκτυο, προσθέτοντας πως τα δυτικά και ανατολικά κεντρικά συστήματα έχουν επανασυνδεθεί με το δίκτυο του νησιού.

Πήγη: ΑΠΕ/ΜΠΕ