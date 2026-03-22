Γενικό μπλακ άουτ σημειώθηκε στην Κούβα σε διάστημα λίγων ημερών, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας της χώρας, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης πλήττεται από το πετρελαϊκό εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Η νησιωτική χώρα των περίπου 10 εκατομμυρίων κατοίκων έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα του Σαββάτου (00:30 της Κυριακής στην Ελλάδα). Το υπουργείο Ενέργειας αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατόν.

Το προηγούμενο μπλακ άουτ, στις 16 Μαρτίου, είχε διαρκέσει περισσότερες από 24 ώρες. Αυτή είναι η έβδομη διακοπή ηλεκτροδότησης σε σχεδόν ενάμιση χρόνο.

Η κουβανική κυβέρνηση τονίζει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν της επιτρέπουν να αποκαταστήσει τις βλάβες στις πεπαλαιωμένες ενεργειακές υποδομές της.

Εδώ και πάνω από δυο μήνες, έχουν διακοπεί οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, τον βασικό προμηθευτή της Κούβας, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί με κυρώσεις όποια χώρα στείλει πετρέλαιο στην Αβάνα.

Για να δικαιολογήσει την πολιτική της, η Ουάσινγκτον επικαλείται την «απειλή» που εγείρει η Κούβα για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ. Το νησιωτικό κράτος της Καραϊβικής απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα.

Από την πλευρά της, η Αβάνα κατηγορεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει «να προκαλέσει ασφυξία» στην οικονομία της Κούβας, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με αμερικανικό εμπάργκο από το 1962 αλλά τα τελευταία χρόνια η Ουάσινγκτον έχει σκληρύνει τη στάση της και της έχει επιβάλει αυστηρότερες κυρώσεις.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP, Reuters