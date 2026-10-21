Ποινές φυλάκισης που φθάνουν έως και δεκατρία χρόνια ζήτησε η εισαγγελία σε βάρος 18 διαδηλωτών για την επίθεση τον Μάρτιο σε γραφεία του κομμουνιστικού κόμματος στην κεντρική Κούβα, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που περιήλθε σήμερα σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα γεγονότα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της 14ης Μαρτίου, όταν μια ομάδα αγανακτισμένων από τις παρατεταμένες διακοπές ρεύματος και την έλλειψη τροφίμων, εισέβαλε στα γραφεία του κόμματος στην πόλη Μορόν, 460 χλμ. ανατολικά της Αβάνας.

Οι δεκαοκτώ κατηγορούμενοι, ανάμεσα στους οποίους έξι ανήλικοι, θα διωχθούν για το αδίκημα της “στάσης”. Η εισαγγελία ζητεί ποινές φυλάκισης από πέντε έως δεκατρία χρόνια.

Τον Απρίλιο, η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε “ανησυχητική” την κράτηση ανηλίκων για τα γεγονότα αυτά.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν την επίθεση κατά του θεσμικού οργάνου, αντικείμενα να καίγονταν στον δρόμο, καθώς και διαδηλώσεις κατοίκων που φώναζαν “ελευθερία” και χτυπούσαν κατσαρόλες.

Δύο κάτοικοι της πόλης Μορόν, που ρωτήθηκαν τηλεφωνικά από το Γαλλικό Πρακτορείο την ημέρα που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα και που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δήλωσαν ότι η διαμαρτυρία ήταν μαζική.

Το νησί, που έχει 9,4 εκατομμύρια κατοίκους, διανύει βαθιά οικονομική κρίση με ελλείψεις σε τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα, η οποία έχει επιδεινωθεί από τον Ιανουάριο λόγω του πετρελαϊκού αποκλεισμού που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον.

Με τις διακοπές ρεύματος να διαρκούν έως και 90 συνεχόμενες ώρες, οι οποίες δυσχεραίνουν επίσης την πρόσβαση στο πόσιμο νερό, πολλοί Κουβανοί εκφράζουν δημόσια τη δυσαρέσκειά τους με νυχτερινές διαδηλώσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές περιορίζονται σε διαμαρτυρίες από πολίτες που χτυπούν κατσαρόλες στους δρόμους ή μέσα από τα σπίτια τους.

Το 2024, δικαστήριο στην κεντρική Κούβα καταδίκασε έξι διαδηλωτές σε ποινές φυλάκισης έως και έξι ετών, γιατί διαδήλωσαν κατά της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τον φάκελο της υπόθεσης στον οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι διακοπές ρεύματος και η έλλειψη τροφίμων ήταν επίσης η αιτία για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον Ιούλιο του 2021, τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στην Κούβα μετά την επανάσταση του 1959.