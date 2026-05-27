Η Κυβέρνηση της Κούβας απηύθυνε δραματική έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ζητώντας άμεση κινητοποίηση προκειμένου να αποφευχθεί μια βαθιά ανθρωπιστική κρίση στο νησί της Καραϊβικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροδρίγκες Παρίγια, κατήγγειλε ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη με ασφυκτική οικονομική πιέση εξαιτίας του αμερικανικού εμπάργκο και των πρόσθετων κυρώσεων που, όπως υποστήριξε, οδηγούν τον κουβανικό λαό σε αδιέξοδο.

Μιλώντας ενώπιον των κρατών-μελών του ΟΗΕ, ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί σε «ανθρωπιστική καταστροφή», είτε μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης είτε μέσω της οικονομικής και ενεργειακής απομόνωσης που υφίσταται η χώρα.

Παράλληλα, κάλεσε τα κράτη της διεθνούς κοινότητας να δείξουν έμπρακτη αλληλεγγύη προς την Κούβα, υποστηρίζοντας πως οι πιέσεις που ασκούνται έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Η Κούβα ζει εδώ και δεκαετίες υπό το βάρος του αμερικανικού εμπάργκο, το οποίο επιβλήθηκε το 1962, στη σκιά του Ψυχρού Πολέμου και της επικράτησης της επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο. Ωστόσο, σύμφωνα με την Αβάνα, η ήδη δύσκολη οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά τους τελευταίους μήνες, εξαιτίας νέων περιορισμών που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στον ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα στις εισαγωγές πετρελαίου.

Οι κουβανικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις έχουν δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις σε καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και βασικά αγαθά, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Διακοπές ρεύματος, ελλείψεις τροφίμων και προβλήματα στις μεταφορές συνθέτουν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μια εικόνα συνεχούς επιδείνωσης.

Το κλίμα έντασης ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Αβάνα οξύνθηκε ακόμη περισσότερο μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής κυβέρνησης ότι ασκείται δίωξη εις βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον 94χρονο ιστορικό ηγέτη για εμπλοκή σε υπόθεση που σχετίζεται με τον θάνατο Αμερικανών πολιτών το 1996, μια υπόθεση που παραμένει ανοιχτή εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση.

Η ανακοίνωση της δίωξης προκάλεσε έντονη αντίδραση από την κουβανική πλευρά, η οποία χαρακτήρισε την ενέργεια πολιτικά υποκινούμενη. Ο Μπρούνο Ροδρίγκες έκανε λόγο για «δόλια απόφαση» και υποστήριξε ότι η υπόθεση χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να ενισχυθεί η πίεση προς την Κούβα ή ακόμη και να δικαιολογηθεί ενδεχόμενη αμερικανική στρατιωτική επέμβαση όπως στη Βενεζουέλα.

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Κουβανός υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει το αμερικανικό αφήγημα περί απειλής για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Όπως τόνισε, η Κούβα είναι μια μικρή χώρα που δεν διαθέτει ούτε στρατιωτική ισχύ ούτε δυνατότητα να απειλήσει μια υπερδύναμη που διαθέτει πυρηνικά και τεράστια στρατιωτική ισχύ όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αφήστε την Κούβα να ζήσει ειρηνικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι οι κατηγορίες περί απειλής είναι «παράλογες» και βασίζονται, όπως είπε, σε ψευδείς ισχυρισμούς και υπαινιγμούς.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εμφανίστηκε αμετακίνητος στη σκληρή γραμμή του Λευκού Οίκου απέναντι στην Αβάνα. Σε δημόσιες δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασισμένες να επιδιώξουν πολιτική αλλαγή στην Κούβα, υποστηρίζοντας ότι το σημερινό οικονομικό και πολιτικό μοντέλο της χώρας έχει αποτύχει.

«Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί και καταρρέει», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική ανάκαμψη όσο παραμένει το υφιστάμενο πολιτικό καθεστώς. Οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν από την κουβανική ηγεσία ως ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος μέσω οικονομικής ασφυξίας.

Παρά την ένταση, η Αβάνα δηλώνει ότι δεν κλείνει την πόρτα στον διάλογο. Ο Μπρούνο Ροδρίγκες υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση της Κούβας εξακολουθεί να είναι έτοιμη να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διμερές επίπεδο, αρκεί να υπάρχει σεβασμός στην κυριαρχία της χώρας και να μην επιχειρείται παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις.

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κούβα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις δυσκολότερες οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων δεκαετιών. Η πτώση του τουρισμού, οι περιορισμένες εισροές συναλλάγματος, οι ενεργειακές ελλείψεις και οι επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον.