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Σε μία συμβολική πράξη διαμαρτυρίας προχώρησαν οι αντιπρόσωποι της Κούβας και του Ιράν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Ο πρόεδρος και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για την ετήσια σύνοδο κορυφής, αλλά δεν ήταν στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης για την ομιλία του Αμερικανού προέδρου, όπως επισημαίνει η εφημερίδα Independent.
Ιρανοί αξιωματούχοι χαμηλότερου επιπέδου που παρακολουθούσαν τη διαδικασία, αποχώρησαν 10 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του.
🔴 Cuba se marcha durante el discurso de Trump en la ONU: “Cuba es un Estado fallido, fracasado como nunca antes y va a caer” https://t.co/tdUOlD9I5t pic.twitter.com/LFMh9dCb5o
— elDiario.es (@eldiarioes) September 22, 2026
Η αντιπροσωπεία της Κούβας αποχώρησε λίγο αργότερα, καθώς όταν ο Τραμπ χαρακτήρισε τη χώρα ως αποτυχημένο κράτος και απείλησε ότι η «ελευθερία» θα ερχόταν.
«Η κυβέρνησή μου επιδιώκει μια θεμελιώδη αλλαγή στην κατάσταση στην Κούβα», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόεδρος τον ΗΠΑ και πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται υπό «τη μεγαλύτερη πίεση που έχει βιώσει ποτέ».
«Ο κομμουνισμός δεν θα έρθει ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ελευθερία θα έρθει στην Κούβα» δήλωσε ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς δηλώσεων, η κουβανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκεζ, αποχώρησε από τον χώρο.