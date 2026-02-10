Αξιωματούχοι της κουβανικής αεροπορίας προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες ότι δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα για τον ανεφοδιασμό των αεροπλάνων στο νησί, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιβάλει σκληρό εμπάργκο.

Η κυβέρνηση της Κούβας εξέδωσε ανακοίνωσξ προς τις αεροπορικές εταιρείες την Κυριακή 8/2 το βράδυ, προειδοποιώντας ότι καύσιμα αεροσκαφών δεν θα είναι διαθέσιμα σε εννέα αεροδρόμια σε όλο το νησί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Αεροδρομίου Χοσέ Μαρτί στην Αβάνα, από την σήμερα Τρίτη 10/2 και έως τις 11 Μαρτίου.

Η ασφυκτική πίεση και οι επεμβάσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική έχει ουσιαστικά διακόψει την πρόσβαση της Κούβας στις κύριες πηγές πετρελαίου της από τη Βενεζουέλα και το Μεξικό.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που θα επιβάλει δασμούς σε όλα τα αγαθά από χώρες που πωλούν ή παρέχουν πετρέλαιο στην Κούβα, μια κίνηση που θα μπορούσε να παραλύσει περαιτέρω ένα νησί που μαστίζεται από μια επιδεινούμενη ενεργειακή κρίση.

Ενώ η ανακοίνωση μπορεί να μην διαταράξει τις μικρότερες περιφερειακές πτήσεις, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων από χώρες της Ευρώπης και άλλες όπως η Ρωσία και ο Καναδάς, κρίσιμοι πυλώνες της τουριστικής οικονομίας της Κούβας .

Τη Δευτέρα 9/2, η Air Canada ανακοίνωσε ότι ανέστειλε τις πτήσεις της προς τη Κούβα, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν καθυστερήσεις και ενδιάμεσες στάσεις στη Δομινικανή Δημοκρατία προτού συνεχιστούν οι πτήσεις τους προς την Αβάνα.

Ένας πιλότος πρόσθεσε ότι παρόλο που προβλήματα ανεφοδιασμού έχουν προκύψει και στο παρελθόν, μια επίσημη ανακοίνωση αυτής της κλίμακας είναι ανησυχητική ακόμη και για ένα νησί που έχει συνηθίσει να ζει με διαρκή κρίση.

Την τελευταία φορά που σημειώθηκαν τέτοιες περικοπές, ήταν πριν από περισσότερο από μια δεκαετία., όταν τα αεροσκάφη με προορισμό την Ευρώπη ανεφοδιάζονταν με καύσιμα στο Νασάου των Μπαχαμών, υπενθύμισε ο πιλότος.

Η έλλειψη καυσίμων αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για μια χώρα που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, μια βιομηχανία που κάποτε απέφερε ετήσια έσοδα 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και χρησίμευε ως ζωτική οικονομική σανίδα σωτηρίας.

Κουβανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν επίσης τη Δευτέρα 9/2, ότι το ωράριο των τραπεζών έχει μειωθεί και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Αβάνας, έχουν ανασταλεί.

Στην Αβάνα, το σύστημα δημόσιων λεωφορείων έχει ουσιαστικά σταματήσει, αφήνοντας τους κατοίκους εγκλωβισμένους καθώς οι ενδημικές διακοπές ρεύματος και οι εξαντλητικές γραμμές καυσίμων φτάνουν σε οριακό σημείο.

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της Κούβας ισχύουν εδώ και πάνω από έξι δεκαετίες, αλλά έφτασαν εντελώς στα άκρα μετά την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που ανέτρεψε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο , και ο Τραμπ άρχισε να υιοθετεί έναν ακόμη πιο επιθετικό τόνο απέναντι στη Λατινική Αμερική.

Για πολλούς Κουβανούς, η κρίση έχει μεταφραστεί σε διακοπές ρεύματος που διαρκούν έως και 10 ώρες, ελλείψεις καυσίμων για οχήματα και έλλειψη τροφίμων ή φαρμάκων, κάτι που πολλοί συγκρίνουν με τη σοβαρή οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 1990, γνωστή ως «Ειδική Περίοδος» που ακολούθησε τις περικοπές της βοήθειας από την τότε Σοβιετική Ένωση.

Με πληροφορίες από: Associated Press