Σε μετωπική σύγκρουση με την Ουάσινγκτον προχώρησε ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καταδικάζοντας με δριμύτητα τον πετρελαϊκό αποκλεισμό και τις ασφυκτικές κυρώσεις εις βάρος της χώρας του. Βάζοντας στο στόχαστρο την προσέγγιση της αμερικανικής διοίκησης υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κουβανός ηγέτης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την τακτική αυτή ως «πολιτική γενοκτονία».

Αφορμή για τη σκληρή κριτική του στάθηκε μια πρόσφατη έκθεση του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Το εν λόγω έγγραφο εγκαλούσε την Αβάνα για απόπειρα διείσδυσης στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης, καθώς και για την υπόθαλψη ενός «πρωτοφανούς κύματος αριστερής τρομοκρατίας σε αμερικανικό έδαφος».

Απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς, ο Ντίας-Κανέλ πέρασε στην αντεπίθεση:

«Κατηγορώντας την Κούβα, δεν αναζητούν απλώς έναν αποδιοπομπαίο τράγο, έναν εξωτερικό παράγοντα. Ψάχνουν κάποιον να κατηγορήσουν για τις διαμαρτυρίες εκείνων που έχουν πληγεί περισσότερο από μια οικονομία που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους», δήλωσε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Ψάχνουν μια νέα δικαιολογία για να διατηρήσουν την πολιτική γενοκτονία εναντίον της Κούβας».

Βαθαίνει η οικονομική ασφυξία

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο ραγδαίας κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες. Το πετρελαϊκό εμπάργκο και το διευρυμένο πλαίσιο κυρώσεων που δρομολόγησε η κυβέρνηση Τραμπ έχουν βυθίσει την Κούβα στη σφοδρότερη οικονομική δίνη των τελευταίων δεκαετιών.

Η καθημερινότητα των πολιτών δοκιμάζεται από συνεχόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης και δραματικές ελλείψεις στα καύσιμα. Οι συνέπειες είναι αλυσιδωτές: τα δημόσια μέσα μεταφοράς έχουν σχεδόν παραλύσει, η σχολική χρονιά αναγκαστικά συντομεύτηκε, ενώ ένα κύμα πολυεθνικών εταιρειών, ειδικά στους τομείς του τουρισμού και των χρηματοοικονομικών, έχει τερματίσει τη λειτουργία του στο νησί λόγω του πρωτοφανούς οικονομικού αδιεξόδου.

Από την πλευρά της, η Ουάσινγκτον αποποιείται τις ευθύνες για την κρίση, αποδίδοντας την κατάρρευση των υποδομών στην οικονομική κακοδιαχείριση της κουβανικής κυβέρνησης και στην απουσία αναγκαίων επενδύσεων.

Μήνυμα ειρήνης στην ιστορική επέτειο

Το βήμα για τη συγκεκριμένη ομιλία δόθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για την 73η επέτειο από την ιστορική επίθεση των ανταρτών του Φιντέλ Κάστρο το 1953. Η ενέργεια εκείνη, ενάντια στις στρατιωτικές δυνάμεις του δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα, ο οποίος απολάμβανε τη στήριξη των ΗΠΑ, αποτέλεσε τη σπίθα της εξέγερσης που οδήγησε, πέντε χρόνια αργότερα, στην αλλαγή του καθεστώτος. Η σημερινή ημέρα, που θεωρείται η κορυφαία εθνική γιορτή στο επαναστατικό καλεντάρι του νησιού, πλαισιώθηκε από καλλιτεχνικά δρώμενα παρουσία χιλιάδων υποστηρικτών.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Ντίας-Κανέλ απηύθυνε έκκληση για τον τερματισμό του αποκλεισμού, αφού πρώτα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τις διεθνείς οργανώσεις που στηρίζουν το νησί με ανθρωπιστική βοήθεια.

«Αφήστε την Κούβα να ζήσει ειρηνικά και αφήστε επίσης τον ευγενικότερο αμερικανικό λαό, ο οποίος έχει αγωνιστεί ιστορικά για τα ανθρώπινα δικαιώματα άλλων λαών, χωρίς να περιμένει αναγνώριση και αντιμετωπίζοντας συχνά διωγμούς, φυλακίσεις και κινδύνους για τη ζωή του, να ζήσει ειρηνικά», υπογράμμισε.

Καταλήγοντας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα: «Η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε για καμία άλλη χώρα στον κόσμο».