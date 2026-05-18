Σε επικίνδυνα επίπεδα κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας, με φόντο δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της Αβάνας.

Σε μια οργισμένη αντίδραση, ο Πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, προειδοποίησε δημόσια ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της χώρας του θα οδηγήσει σε αιματοχυσία με ανυπολόγιστες συνέπειες για την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Κουβανός ηγέτης έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η Κούβα δεν αποτελεί απειλή για κανέναν.

Σημειώνεται πως η τοποθέτηση αυτή της Αβάνας έρχεται ως απάντηση σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα του αμερικανικού ιστότοπου Axios, το οποίο εμφάνιζε την Κούβα να καταρτίζει σχέδια επίθεσης με τη χρήση περισσότερων από 300, πρόσφατα αποκτηθέντων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται απόρρητα έγγραφα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν την αμερικανική στρατιωτική βάση στον Κόλπο του Γουαντάναμο, αμερικανικά πολεμικά πλοία, καθώς και τη νήσο Κι Γουέστ στη Φλόριντα.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες φαίνεται πως αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερη σοβαρότητα την κατάσταση, συνυπολογίζοντας τις νέες τακτικές χρήσης drones, αλλά και τις πληροφορίες για παρουσία Ιρανών στρατιωτικών Συμβούλων στην Κούβα.

Από την πλευρά του, ο Κουβανός Υπουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι η χώρα του διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα στην αυτοάμυνα, βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, κατηγορώντας παράλληλα όσους απεργάζονται σχέδια επίθεσης κατά της Κούβας ότι χρησιμοποιούν ψευδείς προφάσεις.

Η ρητορική αυτή αναδεικνύει το βαθύ χάσμα μεταξύ των δύο ιδεολογικά αντίπαλων κυβερνήσεων, το οποίο οξύνεται σταθερά τους τελευταίους μήνες.