Στο φως της δημοσιότητας επέστρεψε ο 95χρονος Ραούλ Κάστρο, πραγματοποιώντας την πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε εκδήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση της Κούβας.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται αμέσως μετά την επίσημη απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του από τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια υπόθεση που πηγαίνει πίσω 30 χρόνια: την κατάρριψη πολιτικών αεροσκαφών με επιβαίνοντες «αντικαθεστωτικούς», το 1996.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο της Φλόριντα, ο πρώην ηγέτης της Κούβας βαρύνεται με την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και δύο κατηγορίες για καταστροφή αεροσκαφών.

Το χρονικό της κατάρριψης του 1996

Οι κατηγορίες αφορούν το περιστατικό της κατάρριψης δύο πολιτικών αεροσκαφών τύπου Cessna, τα οποία ανήκαν στην οργάνωση των Κουβανοαμερικανών εξόριστων «Brothers to the Rescue» (Αδελφοί για τη Διάσωση).

Τα αεροσκάφη επλήγησαν από πυραύλους αέρος-αέρος που εκτοξεύθηκαν από μαχητικά MiG της κουβανικής Πολεμικής Αεροπορίας. Ο Ραούλ Κάστρο, αδελφός του ιστορικού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, εκτελούσε χρέη υπουργού Άμυνας την περίοδο εκείνη. Σημειώνεται ότι έρευνα του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως η μοιραία κατάρριψη είχε λάβει χώρα εντός του διεθνούς εναέριου χώρου.

Νέο κύμα αμερικανικών κυρώσεων

Η δικαστική δίωξη συνοδεύτηκε από άμεση οικονομική πίεση. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την επιβολή νέων κυρώσεων, κλιμακώνοντας την ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων βρέθηκαν ο νυν πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, καθώς και μέλη της οικογένειας Κάστρο, συμπεριλαμβανομένων του γιου και του εγγονού του Ραούλ Κάστρο.

Παρά το γεγονός ότι ο 95χρονος Ραούλ Κάστρο δεν κατέχει πλέον κάποιο επίσημο κρατικό αξίωμα, η αμερικανική πλευρά τονίζει ότι συνεχίζει να αποτελεί τον άνθρωπο-κλειδί και την κεντρική προσωπικότητα πίσω από τις στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον του νησιού της Καραϊβικής.

Γεννημένος το 1931, ο Ραούλ Κάστρο ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές της επανάστασης, στο πλευρό του αδελφού του Φιντέλ Κάστρο, που ανέτρεψε τον υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα το 1959. Βοήθησε να αποκρουστεί η οργανωμένη από τις ΗΠΑ εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων το 1961 και επί δεκαετίες ήταν επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας. Διαδέχτηκε τον Φιντέλ Κάστρο στην προεδρία το 2008 και αποχώρησε από το αξίωμα το 2018, αλλά παραμένει πάντα μια ισχυρή προσωπικότητα, στο παρασκήνιο της πολιτικής σκηνής της Κούβας.