Ένα ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα μπήκε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ, με το κουβανικό Λιμενικό να ανταπαντά, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, όπως ανακοίνωσε η Αβάνα.

Τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες από το ταχύπλοο

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας, τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε αυτήν την «αψιμαχία». «Μετά την αψιμαχία (…) από την πλευρά των ξένων τέσσερις από τους επιτιθέμενους σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν, οι οποίοι (…) έλαβαν ιατρική βοήθεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τραυματίστηκε ο κυβερνήτης του σκάφους του Λιμενικού

Στο συμβάν αυτό, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ της Κούβας και των ΗΠΑ, τραυματίστηκε επίσης και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους του Λιμενικού.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ