Δύο πλοία του Μεξικανικού Πολεμικού Ναυτικού, με φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας κατέπλευσαν την Πέμπτη 12/2, στην Κούβα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή οικονομική κρίση, επιδεινούμενη από τις αμερικανικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, τα πλοία Papaloapan και Isla Holbox έφτασαν νωρίς το πρωί στον κόλπο της Αβάνας, μεταφέροντας πάνω από 800 τόνους προϊόντων που προσφέρει η κυβέρνηση της αριστερής προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ. Το φορτίο περιλαμβάνει γάλα σε σκόνη, κρέας, μπισκότα, ρύζι, καρότα και είδη προσωπικής υγιεινής, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Μεξικανικής κυβέρνησης.

Παράλληλα, το Μεξικό εξετάζει την πιθανότητα αποστολής πετρελαίου στην Αβάνα, προσπαθώντας να αποφύγει τις κυρώσει ςτων ΗΠΑ, που έχουν απειλήσει χώρες που παρέχουν καύσιμα στην Κούβα.

Στην προκυμαία, κάτοικοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη του Μεξικού. Η Μαρίλα Γκαρσία, 52 ετών, δήλωσε πως «το Μεξικό ήταν πάντα δίπλα στην Κούβα», ενώ ο 34χρονος ψαράς Ελιέσερ Ροδρίγκες τόνισε πως «απέναντι στις πιέσεις της Ουάσινγκτον, μόνο το Μεξικό ανταποκρίνεται πιστά».

Η κυβέρνηση της Αβάνας κατηγορεί τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιδιώκει να «στραγγαλίσει» την οικονομία της χώρας. Από τη Δευτέρα 9/2, εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα: η βενζίνη διανέμεται με δελτίο, οι κρατικές υπηρεσίες λειτουργούν μόνο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, έχει επιβληθεί τηλεργασία και τα πανεπιστήμια πραγματοποιούν πλέον εξ αποστάσεως μαθήματα.

Με πληροφορίες από: Reuters