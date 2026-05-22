Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επανέφεραν το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στην Κούβα, ενώ λίγα 24ωρα νωρίτερα είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης.

Οι δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την ανακοίνωση ποινικών διώξεων από τις αμερικανικές αρχές σε βάρος του πρώην ηγέτη της χώρας, Ραούλ Κάστρο.

«Άλλοι πρόεδροι εξέταζαν αυτό το ζήτημα για 50 ή 60 χρόνια, για το αν θα κάνουν κάτι», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για την Κούβα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο οβάλ γραφείο. «Και φαίνεται ότι εγώ θα είμαι αυτός που θα το κάνει. Οπότε, θα το έκανα με ευχαρίστηση!», συμπλήρωσε.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του, ο Ρούμπιο τόνισε στους δημοσιογράφους ότι η Κούβα αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια εδώ και χρόνια, λόγω των δεσμών της με αντιπάλους των ΗΠΑ και ότι ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το θέμα μια και καλή.

Ο Ρούμπιο, γιος Κουβανών μεταναστών, ο οποίος τηρεί διαχρονικά σκληρή στάση απέναντι στη σοσιαλιστική ηγεσία της χώρας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί την ειρηνική επίλυση των διαφορών με την Αβάνα, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν οι ΗΠΑ μπορούν να καταλήξουν σε διπλωματική διευθέτηση με την παρούσα κυβέρνηση του νησιού.

«Η προτίμηση του Τραμπ είναι πάντα μια ειρηνική συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων. Αυτή παραμένει η προτίμησή μας και με την Κούβα πάντα», δήλωσε ο Ρούμπιο από το Μαϊάμι, προτού επιβιβαστεί σε αεροσκάφος για να παραστεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.

Όπως επισημαίνει ο βρετανικός Guardian, αρκετοί κορυφαίοι σύμβουλοι του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων του Ρούμπιο, του διοικητή της CIA και άλλων ανώτατων αξιωματούχων εθνικής ασφάλειας, συναντήθηκαν με Κουβανούς αξιωματούχους τους τελευταίους μήνες σε μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων. Ωστόσο οι Αμερικανοί αξιωματούχοι αποχώρησαν δυσαρεστημένοι, γεγονός που πυροδότησε ένα νέο κύμα κυρώσεων κατά της κουβανικής κυβέρνησης την περασμένη εβδομάδα.

Με την πάροδο των ετών, η Κούβα είχε συνηθίσει να «κερδίζει χρόνο και να περιμένει να περάσει η θητεία μας», δήλωσε ο Ρούμπιο. «Δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια με την αναμονή ούτε να κερδίσουν χρόνο. Είμαστε πολύ προσηλωμένοι στον στόχο μας».

Όταν ρωτήθηκε για το αν οι ΗΠΑ θα χρησιμοποιούσαν βία για να αλλάξουν το πολιτικό σύστημα της Κούβας, ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι προτιμάται μια διπλωματική διευθέτηση, αλλά σημείωσε ότι «ο πρόεδρος έχει πάντα την επιλογή να κάνει ό,τι χρειάζεται για να στηρίξει και να προστατεύσει το εθνικό συμφέρον».

Ο Ρούμπιο σημείωσε ότι η Κούβα αποτελεί σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ λόγω των δεσμών της στον τομέα της ασφάλειας και των πληροφοριών με την Κίνα και τη Ρωσία, καθώς και των φιλικών της σχέσεων με αντιπάλους των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική.

Η δίωξη του Κάστρο έχει τροφοδοτήσει εικασίες ότι η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί το ίδιο στρατηγικό σχέδιο που χρησιμοποίησε πριν από την επιχείρηση του Ιανουαρίου, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο, ο οποίος κατηγορήθηκε για εμπορία ναρκωτικών, δήλωσε αθώος και παραμένει φυλακισμένος στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ απειλεί με στρατιωτική επέμβαση την Κούβα από τότε που ανέτρεψε τον Μαδούρο και διέταξε ενεργειακό αποκλεισμό που διέκοψε τις αποστολές καυσίμων στη χώρα. Αυτό έχει οδηγήσει σε σοβαρές διακοπές ρεύματος, ελλείψεις τροφίμων και οικονομική κατάρρευση στο νησί. Ενώ αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε επίσης νέες κυρώσεις στην Κούβα.