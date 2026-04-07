Το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο CBS αναφέρει ότι «15 Αμερικανοί» τραυματίστηκαν σε ιρανική επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Ali Al Salem στο Κουβέιτ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

❗️🇮🇷⚔️🇰🇼🇺🇸 – On Monday night, Iranian drones and missiles struck Ali Al Salem Air Base in Kuwait, a key facility hosting U.S. and coalition forces. The attack injured 15 American servicemembers and caused significant damage to a U.S. Army Boeing CH-47F Chinook helicopter, a… pic.twitter.com/6b0Qiojqwc — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) April 6, 2026

Ανέφερε ότι οι περισσότεροι από αυτούς είχαν ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία.