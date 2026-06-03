Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να αναχαιτίσουν εχθρικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, καλώντας τον πληθυσμό του εμιράτου να ακολουθεί τις οδηγίες των Αρχών.

Οποιοσδήποτε κρότος ακουστεί θα είναι «αποτέλεσμα αναχαιτίσεων», υποστήριξαν ακόμη οι ένοπλες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ορολογία τους για τις επιχειρήσεις του είδους.