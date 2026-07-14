Oι αρχές του Κουβέιτ, γνωστοποίησαν ότι ο εναέριος χώρος της χώρας έγινε αποδέκτης στρατιωτικών επιθέσεων.

Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας, καθώς η ιρανική πλευρά έχει πυκνώσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις και τα πλήγματα στην ευρύτερη θαλάσσια και εναέρια περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Η νέα αυτή τροπή των γεγονότων συνδέεται άμεσα με την κλιμακούμενη γεωπολιτική αντιπαράθεση και την αστάθεια που επικρατεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαιτίζουν αυτήν την ώρα εχθρικά εναέρια μέσα, εντός του κουβεϊτιανού εναέριου χώρου» ανέφερε το γενικό επιτελείο, καλώντας τους κατοίκους «να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδουν οι αρχές».

Στο Ιράν, το πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις «άγνωστης αιτιολογίας» στο νησί Κεσμ. Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ένα αμερικανικό βλήμα εξερράγη κοντά σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση στο νησί Κις.