Οι χώρες του Κόλπου συνέχισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (26/3), τις επιχειρήσεις αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν πυραύλους και UAVs που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες, ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της δράσης των συστημάτων αεράμυνας.

🇦🇪🇮🇷UAE air defenses are lighting up right now, actively intercepting Iranian ballistic missiles, drones, and loitering munitions. The Ministry of Defense confirmed the loud sounds across the country are from their systems taking out the incoming threats, with fighter jets also… https://t.co/BucXI5rZAf pic.twitter.com/03dqymKHzo — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026



Αντίστοιχη ενημέρωση δόθηκε και από το Κουβέιτ, όπου οι αρχές ανέφεραν ότι οι εκρήξεις που ακούγονται προέρχονται από την αναχαίτιση εχθρικών στόχων, χωρίς να διευκρινίζουν την προέλευση των απειλών. Στο Μπαχρέιν, οι αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού και κάλεσαν τους πολίτες να κατευθυνθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή καταφύγια.