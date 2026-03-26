Οι χώρες του Κόλπου συνέχισαν κατά τη διάρκεια της νύχτας (26/3), τις επιχειρήσεις αναχαίτισης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να αναχαιτίσουν πυραύλους και UAVs που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, διαβεβαιώνοντας τους πολίτες, ότι οι ήχοι που ακούγονται είναι αποτέλεσμα της δράσης των συστημάτων αεράμυνας.

 


Αντίστοιχη ενημέρωση δόθηκε και από το Κουβέιτ, όπου οι αρχές ανέφεραν ότι οι εκρήξεις που ακούγονται προέρχονται από την αναχαίτιση εχθρικών στόχων, χωρίς να διευκρινίζουν την προέλευση των απειλών. Στο Μπαχρέιν, οι αρχές προχώρησαν στην ενεργοποίηση σειρήνων συναγερμού και κάλεσαν τους πολίτες να κατευθυνθούν άμεσα στα πλησιέστερα ασφαλή καταφύγια.

 

