Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τα ξημερώματα του Σαββάτου πως το Eμιράτο δέχθηκε επίθεση με drones και πυραύλους και έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτισή τους.

Kuwait's military said its air defence systems were responding to a missile and drone attack on Saturday, as Iran continues to strike Gulf nations. "Kuwaiti air defences are currently responding to hostile missile and drone threats," an army statement said.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει εχθρικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το γενικό επιτελείο των ενόπλων δυνάμεων επισημαίνει ότι οι εκρήξεις που ακούγονται οφείλονται σε αναχαίτιση εχθρικών επιθέσεων από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Καλούνται άπαντες να τηρούν τις οδηγίες ασφάλειας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές», αναφέρει το μήνυμα που αναρτήθηκε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κουβέιτ και άλλες χώρες του Περσικού Κόλπου έχουν γίνει στόχοι ιρανικών επιθέσεων σε αντίποινα για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.