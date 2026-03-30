Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.
«Κτήριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.
Νεκρός κυανόκρανος από έκρηξη στον Λίβανο
Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι ένας κυανόκρανος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από έκρηξη βλήματος σε θέση της αποστολής στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στο χωριό Αντσίτ αλ-Κουσαΐρ, όταν βλήμα εξερράγη εντός εγκατάστασης της UNIFIL.
Η αποστολή διευκρίνισε ότι ο δεύτερος κυανόκρανος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ παραμένει άγνωστη η προέλευση του βλήματος.
«Δεν γνωρίζουμε από πού προήλθε το βλήμα. Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουμε όλες τις συνθήκες του περιστατικού», ανέφερε η UNIFIL, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες.
A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace.
— UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026
Δείτε live εικόνα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή:
Τραμπ: Οι Ιρανοί ηγέτες «δεν θα έχουν χώρα» αν δεν εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν θέλει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα εγκαταλείψουν τις ατομικές τους φιλοδοξίες.
Σε δηλώσεις του πάνω στο Air Force One, ο Τραμπ είπε:
«Αυτή τη στιγμή είναι αποδεκατισμένοι. Θα εγκαταλείψουν τα πυρηνικά όπλα. Θα μας δώσουν τη «σκόνη των πυρηνικών». Θα κάνουν ό,τι θέλουμε, και ξέρετε κάτι; Μπορεί να προχωρήσουν και να έχουν ξανά μια μεγάλη χώρα. Αλλά αν δεν το κάνουν, δεν θα έχουν καν χώρα. Δεν θα έχουν καν χώρα».
Ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν για τρίτη φορά μέσα σε λίγες ώρες στο Μπαχρέιν. Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές μέρος».
Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην ιρανική πρωτεύουσα. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει άλλη μια έκρηξη στην πόλη Ράι.
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση 20 «μεγάλων» δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από τα Στενά του Ορμούζ τις επόμενες ημέρες
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύτηκαν με το Ιράν και εξασφάλισαν την άμεση ασφαλή διέλευση 20 δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο από Στενά του Ορμούζ, το de facto κλείσιμο του οποίου από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου έχει απογειώσει τις τιμές του μαύρου χρυσού.
«Μας έδωσαν, από σεβασμό πιστεύω, 20 μεγάλα πλοία με πετρέλαιο, μεγάλα πλοία με πετρέλαιο που θα περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, κι αυτό θα αρχίσει αύριο το πρωί, για τις επόμενες μέρες», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Τύπο.
Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων
Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι οι μαχητές της εξαπέλυσαν επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ και σε Ισραηλινούς στρατιώτες στο νότιο Λίβανο.
Η οργάνωση ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες στην πόλη Μετουάλ στο βόρειο Ισραήλ και σε Ισραηλινούς στρατιώτες και τα οχήματά τους ανατολικά του κέντρου κράτησης Χιάμ στον νότιο Λίβανο.
Πάνω από 100.000 πολιτικά κτήρια στο Ιράν έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές
Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ και του Ισραήλ από την 28η Φεβρουαρίου ως χθες Κυριακή το πρωί κατέστρεψαν ολοσχερώς ή προκάλεσαν ζημιές σε πάνω από 100.000 πολιτικά κτήρια στο Ιράν, κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου.
آخرین آمار خسارت به واحدهای غیرنظامی در پی حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا
The latest figures on damage caused by the airstrikes on Iran – Sunday, March 29, 2026
— جمعیت هلالاحمر ایران (@Iranian_RCS) March 29, 2026
Μόνο στην πρωτεύουσα Τεχεράνη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές περίπου 40.000 κτήρια -κατοικίες, πολυκατοικίες, έδρες εταιρειών-, ανέφερε ο οργανισμός περίθαλψης και βοήθειας μέσω X χθες.
Η Ερυθρά Ημισέληνος επισήμανε ακόμη ότι 600 σχολεία και σχεδόν 300 δομές υγείας χτυπήθηκαν επίσης στους αμερικανοϊσραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς έως χθες στις 08:00.
Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τους αριθμούς αυτούς με ανεξάρτητο τρόπο.
Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δεν έδωσε επικαιροποιημένο απολογισμό των θυμάτων του πολέμου. Με βάση δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, έχουν σκοτωθεί πάνω από 1.900 άνθρωποι, εκ των οποίων 240 γυναίκες και πάνω από 200 παιδιά. Κατά την ίδια πηγή, πάνω από 24.800 άνθρωποι τραυματίστηκαν.
Νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου
Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν εκ νέου, με το βαρέλι του WTI να σπάει ξανά το συμβολικό φράγμα των εκατό δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα εκατόν δέκα έξι, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, αυξανόταν κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, μερικά λεπτά μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας ανέβαινε κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.
Κουβέιτ: Δέκα στρατιωτικοί τραυματίες σε επίθεση εναντίον της βάσης τους
Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση εναντίον εγκατάστασης των ενόπλων δυνάμεων στο μικρό εμιράτο του Κόλπου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το γενικό επιτελείο.
«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 12 drones του εχθρού στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου.
Μια από τις επιθέσεις αυτές είχε στο στόχαστρο στρατόπεδο και «τραυμάτισε 10 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, που δέχονται τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες», ενώ «προκάλεσε υλικές ζημιές στην εγκατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιτελείου.
Ο Τραμπ λέει ότι η Τεχεράνη «ως επί το πλείστον» έχει αποδεχτεί το σχέδιο των 15 σημείων των ΗΠΑ
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί «ως επί το πλείστον» τη λίστα 15 σημείων που οι ΗΠΑ μετέφεραν μέσω του Πακιστάν για τον τερματισμό του πολέμου.
Σε ερώτηση δημοσιογράφων πάνω στο Air Force One σχετικά με την αντίδραση του Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Μας έδωσαν τα περισσότερα από τα σημεία. Γιατί να μην το κάνουν;»
Συμπλήρωσε ότι η Τεχεράνη συμφωνεί με το σχέδιο, ενώ οι ΗΠΑ θα ζητήσουν «λίγα ακόμη» πέρα από τα αρχικά 15 σημεία: «Ζητήσαμε 15 πράγματα, και για το μεγαλύτερο μέρος, έχουν συμφωνήσει. Θα ζητήσουμε ακόμα δύο–τρία πράγματα», είπε.
Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν έδωσε πετρέλαιο στις ΗΠΑ, το οποίο θα αποσταλεί αύριο, ως ένδειξη σοβαρότητας στη δέσμευσή του για τη συμφωνία.
Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι έχει επιτευχθεί «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι οι σημαντικές απώλειες στην ηγεσία της Τεχεράνης και η καταστροφή βασικών δομών αποτελούν ουσιαστική ανατροπή της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με σχόλια που έκανε σε δημοσιογράφους πάνω στο Air Force One, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η ιρανική ηγεσία έχει «αποδεκατιστεί» και ότι αυτό συνιστά ήδη αλλαγή στο καθεστώς της χώρας
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε 5 βαλλιστικούς πυραύλους
Το Υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρει ότι εντόπισε και αναχαίτισε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την ανατολική επαρχία της.
المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: رصد واعتراض 5 صواريخ باليستية باتجاه المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/XPRSDpamS9
— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 30, 2026