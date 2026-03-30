Το Ιράν έπληξε εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Κουβέιτ που παράγει επίσης ηλεκτρισμό, όπου έχασε τη ζωή του υπήκοος Ινδίας που εργαζόταν σε αυτό, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η κυβέρνηση του εμιράτου.

«Κτήριο της υπηρεσίας εργοστασίου αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής υπέστη επίθεση στο πλαίσιο της ιρανικής επιθετικότητας εναντίον του κράτους του Κουβέιτ, με αποτέλεσμα τον θάνατο ινδού εργαζομένου και μεγάλες υλικές ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρισμού και Υδάτινων Πόρων μέσω X.

Νεκρός κυανόκρανος από έκρηξη στον Λίβανο

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) ανακοίνωσε ότι ένας κυανόκρανος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από έκρηξη βλήματος σε θέση της αποστολής στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή κοντά στο χωριό Αντσίτ αλ-Κουσαΐρ, όταν βλήμα εξερράγη εντός εγκατάστασης της UNIFIL.

Η αποστολή διευκρίνισε ότι ο δεύτερος κυανόκρανος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ παραμένει άγνωστη η προέλευση του βλήματος.

«Δεν γνωρίζουμε από πού προήλθε το βλήμα. Έχουμε ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουμε όλες τις συνθήκες του περιστατικού», ανέφερε η UNIFIL, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες.

A peacekeeper was tragically killed last night when a projectile exploded in a UNIFIL position near Adchit Al Qusayr. Another was critically injured. No one should ever lose their life serving the cause of peace. — UNIFIL (@UNIFIL_) March 29, 2026

Διαβάστε τις εξελίξεις της προηγούμενης ημέρας ΕΔΩ.

