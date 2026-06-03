Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η επίθεση είχε στόχο «πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας έναν νεκρό και τραυματίες, όπως και υλικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, μεταξύ των οποίων και σε εγκαταστάσεις διπλωματικών αποστολών», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο καταδίκασε «την ιρανική επίθεση».

Δείτε βίντεο από τον χώρο που δέχτηκε την επίθεση:

Κουβέιτ: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο

«Η ασφάλεια του κράτους του Κουβέιτ, η κυριαρχία του καθώς και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων του αποτελούν κόκκινη γραμμή», τόνισε. Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών δεν διευκρινιζόταν ποιες διπλωματικές αποστολές υπέστησαν ζημιές.

Στο μεταξύ – σύμφωνα με τους Kuwait Times– οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρει, μετά την ιρανική επίθεση που είχε στόχο έναν από τους τερματικούς του σταθμούς.

Δείτε εικόνες από τις ζημιές που προκλήθηκαν στον χώρο:

Οι πτήσεις της Kuwait Airways έχουν ξεκινήσει και πάλι «αφού οι τεχνικές ομάδες και οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την αποτίμηση των ζημιών και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθούν την ασφάλεια της λειτουργίας» του αεροδρομίου, επεσήμανε η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Ένας νεκρός και σοβαρές ζημιές στον τερματικό σταθμό

Νωρίτερα η ίδια πηγή είχε επισημάνει ότι από την ιρανική επίθεση προκλήθηκαν «σοβαρές ζημιές» στο κτήριο του τερματικού σταθμού 1 του αεροδρομίου ενώ ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, χωρίς όμως να δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

Λόγω της επίθεσης η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είχε αναστείλει προσωρινά την εναέρια κυκλοφορία και οι πτήσεις εκτράπηκαν προς άλλα αεροδρόμια, μετέδωσε το επίσημο κουβεϊτιανό πρακτορείο ειδήσεων Kuna.

Το χτύπημα αποτελεί ένα από τα πρώτα σοβαρά πλήγματα που επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από τα στενά γεωγραφικά σύνορα του Ιράν και των άμεσων εμπλεκόμενων πλευρών, βάζοντας στο στόχαστρο μια κρίσιμη πολιτική υποδομή σε άλλο κράτος.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), τα οποία κατάφεραν να διαπεράσουν την αεράμυνα και να πλήξουν καίρια σημεία του αεροδρομίου.