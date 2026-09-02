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Το εμιράτο του Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, παροτρύνοντας τους πολίτες να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες των Αρχών.

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