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Το εμιράτο του Κουβέιτ έγινε στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας.
«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή απειλές εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X, παροτρύνοντας τους πολίτες να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες των Αρχών.
تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم.
تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/tzVupxapGA
— KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 1, 2026