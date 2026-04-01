Επιδρομή μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων αποδιδόμενη στο Ιράν έβαλε στο στόχαστρο δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας πυρκαγιά, μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του μικρού εμιράτου, το KUNA, επικαλούμενο εκπρόσωπο της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
«Το διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ υπέστη επίθεση με drones που εξαπολύθηκαν από το Ιράν και ένοπλες οργανώσεις που το υποστηρίζουν», ανέφερε ο Αμπντουλά αλ Ράτζι, ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε πως τα drones «στοχοποίησαν (…) δεξαμενές καυσίμων, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά», πάντως δεν υπήρξαν θύματα.
The Public Authority for Civil Aviation (PACA) announced on Wednesday that Kuwait International Airport’s fuel depots were targeted by an Iranian drone attack, causing a massive blaze at the scene. PACA’s Official Spokesperson stated that the assault, carried out by Iran and its… pic.twitter.com/XPeBFXiN1G
— Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) April 1, 2026