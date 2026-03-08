Επιδρομή drones με στόχο δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, κατήγγειλε σήμερα το υπουργείο Άμυνας του εμιράτου.
«Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ αντιμετώπισαν κύμα εχθρικών drones που διείσδυσαν στον εναέριο χώρο του εμιράτου. Δεξαμενές καυσίμων στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ δέχθηκαν επίθεση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καταγγέλλοντας την επίθεση εναντίον «υποδομών καίριας σημασίας».
Circulating footage purportedly shows thick pillars of smoke rising from fuel tanks at Kuwait International Airport after they were struck by Iranian drones. https://t.co/tF0weGrVYJ pic.twitter.com/1bTjRHFFDq
— Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) March 8, 2026