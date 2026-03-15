Ιταλικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταστράφηκε έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε στρατιωτική βάση στο Κουβέιτ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού Υπουργείου Άμυνας.

Στη συγκεκριμένη βάση σταθμεύουν ιταλικά και αμερικανικά αεροσκάφη, καθώς και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Όπως έγινε γνωστό, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς όλο το προσωπικό είχε μετακινηθεί εγκαίρως σε καταφύγιο.

Παράλληλα, σημαντικό μέρος του πολιτικού και στρατιωτικού προσωπικού είχε αποχωρήσει από τη βάση τις τελευταίες ημέρες για λόγους ασφαλείας, εν μέσω της έντασης που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Antonio Tajani, τόνισε ότι οι επιχειρήσεις της χώρας θα συνεχιστούν κανονικά.

«Οι αποστολές μας συνεχίζονται, δεν πρόκειται να μας φοβίσουν. Μειώνουμε το προσωπικό μας που βρίσκεται στις βάσεις της ευρύτερης περιοχής, αλλά θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει», δήλωσε χαρακτηριστικά.