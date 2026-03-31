Πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό, το Al Salmi, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο σκάφος και να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum Corporation, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τις πρώτες πρωινές ώρες.
Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.
#Kuwait Petroleum Corporation #KPC: Kuwaiti very large crude carrier “Al-Salmi” was directly attacked by Iranian forces while positioned in the anchorage area of #Dubai Port in the #UAEhttps://t.co/iNEN0dM3L0#KUNA pic.twitter.com/i3srkSZ27c
— Kuwait News Agency – English Feed (@kuna_en) March 30, 2026