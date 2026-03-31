Πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με αργό, το Al Salmi, υπέστη επίθεση αποδοθείσα στο Ιράν ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο σκάφος και να ξεσπάσει πυρκαγιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της κρατικής επιχείρησης πετρελαίου του Κουβέιτ, της Kuwait Petroleum ⁠Corporation, την οποία επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων KUNA τις πρώτες πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το δεξαμενόπλοιο ήταν γεμάτο πετρέλαιο όταν υπέστη την επίθεση και υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης της θάλασσας. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως αυτό το στάδιο και βρίσκεται σε εξέλιξη αποτίμηση της ζημιάς στο τάνκερ, πάντα κατά το KUNA.