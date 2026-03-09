Το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ότι εξαπολύθηκε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του εμιράτου, τη δέκατη ημέρα του πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών drones και πυραύλων», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

Χθες το Κουβέιτ έγινε στόχος επτά πυραύλων και πέντε μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κατά τους αριθμούς που δημοσιοποίησαν οι Αρχές.

