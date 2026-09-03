Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αντιμετωπίζουν επίθεση του Ιράν με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, μετά τις ανταλλαγές πυρών των τελευταίων ημερών ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή επιθέσεις του εχθρού με πυραύλους και drones έπειτα από επίθεση του Ιράν», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του εμιράτου που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية ، إثر العدوان الإيراني الاثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/vMkIV1AKuF — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) September 3, 2026

Το Ιράν επιτέθηκε χθες Τετάρτη εναντίον βάσεων στη Μέση Ανατολή –και στο Κουβέιτ– που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα στο έδαφός του.