Ένα κορίτσι μόλις 11 ετών, έχασε τη ζωή του σήμερα (4/3) τα ξημερώματα στο Κουβέιτ, όταν θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» κατέπεσαν σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Kuwait News Agency, το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανακοίνωσε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες, εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν αρκετοί εναέριοι στόχοι, εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ.

Οι στόχοι καταστράφηκαν επιτυχώς, ωστόσο θραύσματα από τα συντρίμμια τους έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή, με τραγικό απολογισμό τον θανάσιμο τραυματισμό της 11χρονης.

Ο εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Υγείας, Αμπντουλάχ Αλ Σανάντ, δήλωσε ότι το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του νοσοκομείου, με σοβαρά τραύματα. Όπως ανέφερε, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθεί η εντεκάχρονη, όμως δυστυχώς οι προσπάθειες τους απέβησαν άκαρπες.

Στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύονται ακόμη τέσσερα μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων και η μητέρα της. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία ευρύτερα, για τις επιπτώσεις των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε κατοικημένες περιοχές.