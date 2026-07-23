Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη ότι οι δυνάμεις αεράμυνας αναχαίτισαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), λίγες ημέρες μετά την κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή, τη δωδέκατη ημέρα ιρανικών χτυπημάτων εναντίον κρατών του Κόλπου σε αντίποινα για τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, ο στρατός ανέφερε ότι η αεράμυνα της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρησης αναχαίτισης.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/rVyThqDJMm — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 22, 2026

«Η αεράμυνα του Κουβέιτ ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε εχθρικές απειλές από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οποιεσδήποτε εκρήξεις ενδέχεται να ακουστούν οφείλονται στην αναχαίτιση εχθρικών στόχων από τα συστήματα αεράμυνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.