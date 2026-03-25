Η Εθνοφρουρά του Κουβέιτ ενημέρωσε τους πολίτες της ότι υπάρχει κίνδυνος ραδιενεργού ακτινοβολίας «από τις γειτονικές χώρες», αναφερόμενη στον αντιδραστήρα στην ιρανική πόλη Μπουσέρ όπου σημειώθηκαν εκρήξεις την περασμένη εβδομάδα.

«Υπάρχει πιθανότητα διαρροής ραδιενεργού πυρηνικού υλικού από γειτονική χώρα. Δεν χρειάζεται πανικός. Μην φύγετε από το σπίτι σας. Σφραγίστε όλα τα παράθυρα και τις πόρτες».

Με αυτή την προτροπή, εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ έδωσε επίσημες οδηγίες για την ασφάλεια σε περίπτωση διαρροής ραδιενέργειας.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ βρίσκεται μόλις 276 χιλιόμετρα από το Κουβέιτ, θέτοντας τη χώρα σε άμεση εμβέλεια σε περίπτωση διαρροής ραδιενεργού υλικού. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή θα μπορούσαν να μεταφέρουν γρήγορα τη μόλυνση προς το Κουβέιτ και έτσι ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Η ανακοίνωση φαίνεται να προκάλεσε κύμα φυγής από την περιοχή με βίντεο να καταγράφει ατέλειωτες ουρές οχημάτων και κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το βράδυ της Τρίτης, 24 Μαρτίου, το Κουβέιτ δέχθηκε πολλές επιθέσεις από drones. Το ιρανικό χτύπημα με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

«Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Κουβέιτ επιβεβαιώνει ότι τυχόν εκρήξεις που μπορεί να ακουστούν είναι αποτέλεσμα της αναχαίτισης εχθρικών στόχων από συστήματα αεράμυνας», έγραψε ο στρατός του Κουβέιτ χθες στο Χ.

Κάλεσε το κοινό να ακολουθεί τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Οι εχθροπραξίες στην περιοχή έχουν κλιμακωθεί από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει με επανειλημμένες επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.