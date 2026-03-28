Η τιμή πετρελαίου του Κουβέιτ «σκαρφάλωσε» πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ KUNA.

Σύμφωνα με την αναφορά, η τιμή ενός βαρελιού κουβεϊτιανού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 8,10 δολάρια, φτάνοντας τα 118,93 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, καθώς η διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει λόγω των επιθέσεων, ή και της απειλής επιθέσεων, από το Ιράν.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων εξαγωγών ενέργειας διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια οδό, καθιστώντας την ένα κρίσιμο «στενό πέρασμα» για τις παγκόσμιες προμήθειες φυσικού αερίου και πετρελαίου.