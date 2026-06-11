Το Κουβέιτ προχώρησε στο προσωρινό κλείσιμο του εναέριου χώρου του εξαιτίας των εξελίξεων ασφαλείας που συνδέονται με τις ιρανικές επιθέσεις στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας.

Οι Αρχές γνωστοποίησαν ότι αρκετές πτήσεις εκτρέπονται προς εναλλακτικούς προορισμούς, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω της ραγδαίας κλιμάκωσης στον Περσικό Κόλπο, με αναφορές για επιθέσεις, ενεργοποίηση συστημάτων αεράμυνας και αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα σε πολλές χώρες της περιοχής.

Πηγή: Reuters