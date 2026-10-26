Στην εσχάτη των ποινών καταδίκασε η Δικαιοσύνη του Κουβέιτ τρία πρόσωπα, κρίνοντάς τα ένοχα για συνωμοσία, με στόχο τη φυσική εξόντωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, καθώς και για παράνομες σχέσεις με την Τεχεράνη και τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Την είδηση έκανε γνωστή το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), επικαλούμενο αξιόπιστους δικαστικούς κύκλους.

Όπως έγινε γνωστό, οι τρεις καταδικασθέντες ανήκουν στη σιιτική κοινότητα της χώρας, μια πληθυσμιακή ομάδα που συγκροτεί περίπου το 30% των πολιτών του Κουβέιτ.

Κεντρική φιγούρα ανάμεσά τους αποτελεί ο Χουσέιν Αμπντάλα Αλ-Μαατούκ, θρησκευτικός παράγοντας και επικεφαλής της Εθνικής Ισλαμικής Συμμαχίας. Ένας εκ των άλλων δύο μελλοντικών εκτελεσθέντων είχε βρεθεί ξανά ενώπιον της δικαιοσύνης το 2016 για υποθέσεις τρομοκρατίας· αν και είχε λάβει εμιρική αμνηστία, οδηγήθηκε ξανά στα χέρια των αρχών τον περασμένο Απρίλιο.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Το δικαστήριο απέδωσε στους κατηγορούμενους πράξεις που στρέφονται κατά της εθνικής ασφάλειας του κράτους.

Συγκεκριμένα, κρίθηκαν ένοχοι για:

– Σχεδιασμό δολοφονικής επίθεσης κατά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εσωτερικών

– Συνεργασία με μυστικές υπηρεσίες και παράγοντες του Ιράν

– Ένταξη στη Χεζμπολάχ, η οποία αντιμετωπίζεται επισήμως ως τρομοκρατική οργάνωση από τις αρχές του Κουβέιτ

Επιπλέον ποινές στην υπόθεση

Η δικαστική ετυμηγορία δεν περιορίστηκε μόνο στους τρεις βασικούς κατηγορούμενους.

Το δικαστήριο επέβαλε ποινές πενταετούς καταναγκαστικής εργασίας σε έντεκα ακόμη πρόσωπα που εμπλέκονται στο ίδιο δίκτυο.