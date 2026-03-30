Δέκα στρατιωτικοί του Κουβέιτ τραυματίστηκαν σε αποδιδόμενη στο Ιράν επίθεση εναντίον εγκατάστασης των ενόπλων δυνάμεων στο μικρό εμιράτο του Κόλπου, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το γενικό επιτελείο.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, οι ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν 14 βαλλιστικούς πυραύλους και 12 drones του εχθρού στον εναέριο χώρο του Κουβέιτ», σύμφωνα με ανακοινωθέν του γενικού επιτελείου.

Μια από τις επιθέσεις αυτές είχε στο στόχαστρο στρατόπεδο και «τραυμάτισε 10 μέλη των ενόπλων δυνάμεων, που δέχονται τις αναγκαίες ιατρικές φροντίδες», ενώ «προκάλεσε υλικές ζημιές στην εγκατάσταση», σύμφωνα με την ανακοίνωση του επιτελείου.