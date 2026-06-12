Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ ανέφερε χθες Πέμπτη ότι οι επιθέσεις που διεξήχθησαν το πρωί από το Ιράν, σε αντίποινα για βομβαρδισμούς των ΗΠΑ, προκάλεσαν ζημιές στο ραντάρ αεροδρομίου και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άνθρωποι στο μικρό εμιράτο του Κόλπου.

Επρόκειτο για τη δεύτερη ιρανική επίθεση εναντίον του μοναδικού διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, έπειτα από τα πλήγματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης την 3η Ιουνίου που είχαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του υπήκοος Ινδίας και να τραυματιστούν άλλοι 63 άνθρωποι.

«Το ραντάρ του αεροδρομίου στοχοποιήθηκε (χθες) το πρωί», ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας σε επιστολή της προς τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

Πρόσθεσε ότι η επίθεση «προκάλεσε τραυματισμούς και μεγάλες υλικές ζημιές» στις εγκαταστάσεις ραντάρ, «στον εξοπλισμό και στα συστήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας».

Νωρίτερα χθες, το Κουβέιτ ανακοίνωσε πως άνοιξε εκ νέου τον εναέριο χώρο του στις εμπορικές πτήσεις, αφού οι ιρανικές επιθέσεις ανάγκασαν τις Αρχές να τον κλείσουν για μερικές ώρες.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, που ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αντίποινα στοχοποιώντας στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ καταδίκασε τις «επανειλημμένες» επιθέσεις του Ιράν. Έκανε λόγο για «συστηματική και επιθετική προσέγγιση που το κράτος του Κουβέιτ δεν θα αποδεχτεί ούτε θα ανεχτεί».

Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους για να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον ιρανικού δεξαμενόπλοιου και εναντίον ιρανικής νήσου.

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο των αντιποίνων της χθες έβαλε στο στόχαστρο το αρχηγείο του αμερικανικού 5ου στόλου, στο Μπαχρέιν, και την αεροπορική βάση Αλί ας Σαλέμ στο Κουβέιτ. Δεν αναφέρθηκε ωστόσο στο διεθνές αεροδρόμιο του εμιράτου.