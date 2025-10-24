Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο πολύκροτο σκάνδαλο που συγκλονίζει το NBA, καθώς λίγες ώρες μετά τη σύλληψή τους, ο προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζιέ, οδηγήθηκαν ενώπιον ομοσπονδιακών δικαστηρίων σε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, ενώ οι δικηγόροι τους δηλώνουν αποφασισμένοι να αντικρούσουν τις βαριές κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και συνωμοσία για απάτη μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Οι πρώτες εμφανίσεις στο δικαστήριο

Ο Ροζιέ παρουσιάστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ορλάντο της Φλόριντα, φορώντας μια μπλούζα των Σάρλοτ Χόρνετς, φορώντας χειροπέδες, λίγες μόλις ώρες μετά τη σύλληψή του. Την ίδια στιγμή, ο Μπίλαπς εμφανίστηκε ενώπιον δικαστή στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου του απαγγέλθηκαν οι ίδιες κατηγορίες.

Και οι δύο άνδρες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, με τον περιορισμό να παραμείνουν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών και να μην επικοινωνήσουν με εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Οι θέσεις των συνηγόρων

Ο δικηγόρος του Μπίλαπς, Κρις Χέιγουντ, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε τον πελάτη του «άνθρωπο με ακεραιότητα», απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς των Αρχών.

«Το να πιστεύει κανείς ότι ο Τσόνσι Μπίλαπς έκανε αυτό για το οποίο τον κατηγορεί η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι σαν να πιστεύει ότι θα ρίσκαρε την κληρονομιά του στο Hall of Fame, τη φήμη του και την ελευθερία του. Δεν θα έθετε σε κίνδυνο αυτά τα πράγματα για τίποτα — πόσο μάλλον για ένα παιχνίδι με χαρτιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Ροζιέ, Τζιμ Τράστι, έκανε λόγο για «υπερβολικές πρακτικές» των Αρχών, σημειώνοντας πως ο πελάτης του «δεν είναι τζογαδόρος» και «ανυπομονεί να αποδείξει την αθωότητά του».

«Δεν του επέτρεψαν να παραδοθεί μόνος του. Αντίθετα, επέλεξαν να δημιουργήσουν ένα θέαμα, επιδιώκοντας τη δόξα του να φέρουν σε δύσκολη θέση έναν επαγγελματία αθλητή με μια παράνομη βόλτα», υπογράμμισε ο Τράστι.

Δείτε στο βίντεο τη στιγμή που ο Ροζιέ προσποιείται τον τραυματία ώστε να βγει από το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι, στις 23 Μαρτίου 2023, ο Τέρι Ροζιέ, τότε στους Charlotte Hornets, φέρεται να ειδοποίησε γνωστούς του ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από τον αγώνα λόγω «τραυματισμού». Το κύκλωμα φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη διαρροή αυτή, αποκομίζοντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια:

Το παρασκήνιο της επιχείρησης

Η σύλληψη των δύο αστέρων του NBA ήρθε στο πλαίσιο μιας ευρείας ομοσπονδιακής επιχείρησης, κατά την οποία περισσότερα από 30 άτομα συνελήφθησαν σε δύο παράλληλες έρευνες για παράνομο τζόγο και διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από αθλητές του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια που αποκαλύφθηκαν στη Νέα Υόρκη, ο Μπίλαπς φέρεται να συμμετείχε σε συνωμοσία που στόχευε παιχνίδια με χαρτιά υψηλού στοιχήματος, υποστηριζόμενα από οικογένειες της Κόζα Νόστρα, εξαπατώντας τζογαδόρους και αποκομίζοντας κέρδη τουλάχιστον 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Ροζιέ κατηγορείται για ξεχωριστό σχέδιο εκμετάλλευσης προσωπικών δεδομένων παικτών προκειμένου να αποκομίσει παράνομα κέρδη από στοιχήματα σε αγώνες του NBA.

Οι μαφιόζοι της Νέας Υόρκης φέρονται να χρησιμοποίησαν την άμεσα διαθέσιμη διαδικτυακή τεχνολογία «τραπεζιών πόκερ X-Ray» για να εξαπατήσουν εκατομμύρια θύματα σε μία καλοστημένη και με τη βοήθεια της τεχνολογίας απάτη στο επαγγελματικό πόκερ που διήρκεσε χρόνια.

Η απάτη περιλάμβανε στημένα τραπέζια με LED, φακούς επαφής και σαρωτές γραμμωτού κώδικα για να χειραγωγήσουν παιχνίδια υψηλού στοιχήματος σε διάφορες πόλεις.

«Ένα από τα πιο απροκάλυπτα σχέδια διαφθοράς στον αθλητισμό»

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, Τζόζεφ Νοτσέλα, χαρακτήρισε την υπόθεση «ένα από τα πιο απροκάλυπτα σχέδια διαφθοράς στον αθλητισμό από τότε που τα διαδικτυακά στοιχήματα νομιμοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Το μήνυμά μου προς τους κατηγορούμενους είναι σαφές: Το σερί νικών σας έχει τελειώσει. Η τύχη σας εξαντλήθηκε», δήλωσε ο Νοτσέλα με νόημα.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο πρώην βοηθός προπονητή και παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και στα δύο κυκλώματα.

Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια στο μικροσκόπιο

«Η απάτη είναι απίστευτη», δήλωσε ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ.

«Μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε απάτες, κλοπές και ληστείες στο πλαίσιο μιας πολυετούς έρευνας», πρόσθεσε.

Παρά τις κατηγορίες, οι οικονομικές απώλειες που αποδίδονται στους κατηγορούμενους ωχριούν μπροστά στα ποσά που έχουν κερδίσει νόμιμα από την καριέρα τους. Ο Μπίλαπς, μέλος του Hall of Fame από πέρυσι, είχε απολαβές άνω των 106 εκατομμυρίων δολαρίων στα 17 χρόνια καριέρας του, ενώ ο Ροζιέ έχει συγκεντρώσει περίπου 160 εκατομμύρια δολάρια παίζοντας σε Βοστώνη, Μαϊάμι και Σάρλοτ.

Οι Gambino και ο «Teflon Don»

Θυμίζουμε επίσης και σύμφωνα με το χθεσινό ρεπορτάζ της «Ζούγκλας» πως ανάμεσα στις οικογένειες της μαφίας που συνδέονται με την υπόθεση, η πιο διαβόητη είναι εκείνη των Gambino, που πήρε το όνομά της από τον Κάρλο Γκαμπίνο, Σικελό μετανάστη που έφτασε στη Νέα Υόρκη το 1921 και εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους μαφιόζους της αμερικανικής ιστορίας. Ο Γκαμπίνο, γνωστός για τη στρατηγική του ψυχραιμία και την ικανότητά του να αποφεύγει τη δημοσιότητα, θεωρείται ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη μαφία από βίαιο δίκτυο σε εταιρικού τύπου αυτοκρατορία.

Αφού ξεκίνησε να εργάζεται για μερικές άλλες εγκληματικές οργανώσεις, ο Gambino τελικά έγινε ιδρυτικό μέλος μιας από τις Πέντε Οικογένειες, αρχικά γνωστή ως συμμορία του Vincent Mangano, αλλά αργότερα πήρε το όνομά της από τον ίδιο τον Gambino.

Λέγεται ότι ενέπνευσε τον ομώνυμο χαρακτήρα της ταινίας «Ο Νονός» και πέθανε το 1976.

Τον διαδέχθηκε ο Τζον Γκότι, ο περιβόητος «Teflon Don» — το παρατσούκλι που απέκτησε επειδή οι κατηγορίες εναντίον του «γλιστρούσαν» όπως το τεφλόν. Ο Γκότι ανέλαβε τον έλεγχο της οικογένειας το 1985, αφού διέταξε τη δολοφονία του προκατόχου του, Πολ Καστελάνο, έξω από ένα εστιατόριο στο Μανχάταν. Για χρόνια κυκλοφορούσε με ακριβά κοστούμια και τηλεοπτικό χαμόγελο, δίνοντας συνεντεύξεις και προκαλώντας το σύστημα δικαιοσύνης. Το 1992, όμως, η τύχη του τελείωσε· καταδικάστηκε σε ισόβια για δολοφονίες, εκβιασμούς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Πέθανε στη φυλακή το 2002.

Η δολοφονία του διαδόχου του, Φρανκ Κάλι, το 2019 στο Στάτεν Άιλαντ, υπενθύμισε ότι η εποχή της Cosa Nostra μπορεί να άλλαξε πρόσωπο, αλλά δεν έχει τελειώσει — απλώς μεταφέρθηκε από τα σοκάκια του Μανχάταν στους servers των στοιχηματικών πλατφορμών.

Το NBA σε αναταραχή

Η αποκάλυψη των κατηγοριών έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της νέας σεζόν του NBA, σκιάζοντας το άνοιγμα της χρονιάς με ένα τεράστιο σκάνδαλο που αγγίζει κορυφαία ονόματα του πρωταθλήματος και αποκαλύπτει, σύμφωνα με αναλυτές, «τα τρωτά σημεία της ραγδαία αναπτυσσόμενης βιομηχανίας των νόμιμων αθλητικών στοιχημάτων».

Με πληροφορίες από: Associated Press – New York Post