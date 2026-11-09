Τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν στην Κρακοβία περιέγραψαν Κρητικοί, οι οποίοι είχαν επισκεφτεί την πόλη της Πολωνίας για διακοπές.

Λόγω μιας καθυστέρησης στο πρόγραμμα τους, στάθηκαν τυχεροί και δεν βρισκόντουσαν στην πλατεία της πόλης την ώρα που ο 24χρονος δράστης άνοιξε πυρ και τραυμάτισε θανάσιμα έξι ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι ο Μίκαλ Οκσίνσκι υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, μετά από μια δύσκολη νοσηλεία. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στην προσπάθειά τους να τον ακινητοποιήσουν μετά την αιματηρή επίθεση. Ακόμη, πριν ο 24χρονος ανοίξει πυρ στην πλατεία της πόλης, είχε αφαιρέσει ήδη τη ζωή των γονιών και της αδερφής του.

«Από τύχη δεν ήμασταν στην πλατεία»

Η Δέσποινα Καραβάνου, που μαζί με παρέα τεσσάρων ακόμα ατόμων, διέμεναν σε ξενοδοχείο στην κεντρική πλατεία, όπου έγινε το μακελειό, μίλησε στο goodnet.gr.

Η παρέα της έφτασε μόλις 25 λεπτά αργότερα στο ξενοδοχείο τους. Και θα είχαν φτάσει νωρίτερα, εάν η ξενάγηση στο Άουσβιτς όπου βρίσκονταν από το πρωί δεν είχε καθυστερήσει. «Είναι βέβαιο ότι θα είχαμε πάει για καφέ στην πλατεία, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης. Από τύχη δεν ήμασταν μπροστά», ανέφερε.

«Η κατάσταση ήταν έκρυθμη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 04:05 και εμείς φτάσαμε στο ξενοδοχείο στις 04:30, υπό τη συνοδεία της αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί υποχρέωσαν τη διεύθυνση του ξενοδοχείου να κλείσει τις πόρτες. Δεν επιτρεπόταν να βγει κανείς, ούτε από το προσωπικό ούτε από τους ενοίκους.

Ταραχτήκαμε πάρα πολύ, καθώς αρχικά πιστέψαμε ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Η πλατεία παρέμεινε αποκλεισμένη από εκείνη την ώρα έως και σήμερα το απόγευμα, ενώ στην περιοχή υπήρχαν πολλά ασθενοφόρα.

Επικοινωνήσαμε με την ελληνική πρεσβεία, προκειμένου να ενημερωθούμε για το τι έπρεπε να κάνουμε και πώς να κινηθούμε. Καταφέραμε να φύγουμε από το ξενοδοχείο, και πάλι υπό αστυνομική συνοδεία, καθώς οι Αρχές ανέλαβαν την απομάκρυνσή μας από την περιοχή.

Αν επιστρέφαμε κανονικά, στην προγραμματισμένη ώρα μας, χωρίς τη μικρή καθυστέρηση που σημειώθηκε κατά την ξενάγησή μας στο Άουσβιτς, θα βρισκόμασταν εκεί την ώρα της επίθεσης. Από καθαρή τύχη δεν βρεθήκαμε στο σημείο όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα».

«Τρομοκρατηθήκαμε – Δεν ξέραμε τι συνέβαινε»

Σε ένα άλλο γκρούπ Ελλήνων τουριστών βρισκόταν και ο Θωμάς Καφφάτος, από το Ρέθυμνο, ο οποίος περιέγραψε:

«Βρισκόμασταν στην Κρακοβία με γκρουπ, ωστόσο αυτή τη στιγμή έχουμε μετακινηθεί σε άλλη πόλη.

Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, εμείς βρισκόμασταν στα Αλατορυχεία, όπου και ενημερωθήκαμε για όσα είχαν συμβεί. Την προηγούμενη ημέρα είχαμε επισκεφθεί την πλατεία, ενώ είχαμε προγραμματίσει να πάμε και το βράδυ της ημέρας του περιστατικού. Ωστόσο, λόγω της απαγόρευσης που επιβλήθηκε, τελικά δεν πήγαμε.

Όταν μάθαμε τι είχε συμβεί, τρομοκρατηθήκαμε αρχικά, καθώς δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς είχε γίνει και επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση».