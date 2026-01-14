Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Οι αρχές έχουν πλέον ταυτοποιήσει το πρόσωπο που κρατούσε τα βεγγαλικά από τα οποία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο του Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά του 2026.

Πρόκειται για τη 24χρονη σερβιτόρα Cyane Panine, η οποία αναγνωρίστηκε από τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, όπως προκύπτει από τα πρακτικά των ανακρίσεων που επικαλείται η ελβετική εφημερίδα Tages-Anzeiger.

Η ταυτοποίησή της συμπληρώνει το παζλ μιας τραγωδίας που συγκλόνισε την Ελβετία και την Ευρώπη.

Η 24χρονη εργαζόταν στο κέντρο διασκέδασης όπου, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, μια σπείρα βεγγαλικών που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας άρπαξε φωτιά μέσα σε συνωστισμό και στενούς χώρους.

Η χρήση βεγγαλικών και η «ατμόσφαιρα» στο μπαρ

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Jessica Moretti, είχε ζητήσει από τις σερβιτόρες να «ζωντανέψουν την ατμόσφαιρα» κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς. Η εντολή περιελάμβανε την τοποθέτηση βεγγαλικών σε μπουκάλια σαμπάνιας και ορισμένες φορές το ανέβασμα συναδέλφων στους ώμους, δημιουργώντας εντυπωσιακές σκηνές.

Αυτό το παιχνίδι εντυπώσεων μετατράπηκε σε καταστροφική πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε μέσα σε δευτερόλεπτα, εγκλωβίζοντας δεκάδες άτομα σε στενούς διαδρόμους και δωμάτια.

Η τραγική κατάληξη της Cyane Panine

Η 24χρονη δεν κατάφερε να ξεφύγει. Σύμφωνα με τη δικογραφία, βρέθηκε νεκρή από ασφυξία «σε μια στοίβα πτωμάτων πίσω από μια κλειδωμένη πόρτα», προσπαθώντας να βρει διέξοδο όταν η πυρκαγιά εξαπλώθηκε στο πίσω τμήμα του κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, 49χρονος επιχειρηματίας, περιγράφει το συγκλονιστικό σκηνικό: όταν άνοιξε την πόρτα του υπογείου, αντίκρισε την Cyane να πεθαίνει, περιτριγυρισμένη από σωρούς ανθρώπων που είχαν χάσει τη ζωή τους. Αναφερόμενος στην 24χρονη, είπε ότι ήταν η κοπέλα ενός στενού οικογενειακού φίλου και ότι την είχαν μεγαλώσει σαν δικό τους παιδί.

Μαζί με τον φίλο της προσπάθησαν να την ανανήψουν για πάνω από μία ώρα στον δρόμο κοντά στο μπαρ, μέχρι που οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης τους ενημέρωσαν ότι ήταν πλέον αργά.

Η θέση της οικογένειας και των δικηγόρων

Οι δικηγόροι της οικογένειας της Cyane Panine τόνισαν ότι η νεαρή υπάλληλος ακολούθησε τις εντολές των εργοδοτών της:

«Έκανε ό,τι της ζητήθηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο και την ιδιοκτήτρια. Δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο. Με βάση τα στοιχεία έως τώρα, η 24χρονη δεν φέρει καμία ευθύνη για την έναρξη της πυρκαγιάς.»

Η οικογένεια, όπως αναφέρεται, αναζητά περαιτέρω λεπτομέρειες για να κατανοήσει καλύτερα τις αποφάσεις της διοίκησης της επιχείρησης, τόσο σχετικά με τη χρήση των βεγγαλικών όσο και με πιθανές παραλείψεις ασφάλειας.

Παράλληλα με την ταυτοποίηση της Cyane Panine, οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σειρά ερωτημάτων, μεταξύ των οποίων:

Γιατί χρησιμοποιήθηκαν βεγγαλικά σε εσωτερικό χώρο;

Εξετάζεται αν υπήρχε έγκριση ή σχετική εκπαίδευση στη χρήση τέτοιων υλικών από το προσωπικό.

Υπήρχε κατάλληλος εξοπλισμός πυρόσβεσης και εκκένωσης;

Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στο αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας και αν υπήρχαν σαφείς εναλλακτικές διαφυγής.

Τι ρόλο έπαιξε η διοίκηση της επιχείρησης στην καθοδήγηση του προσωπικού;

Πολλές καταθέσεις ερευνούν το πώς δόθηκαν οι οδηγίες και αν υπήρχαν πιέσεις για εντυπωσιασμό των πελατών εις βάρος της ασφάλειας.