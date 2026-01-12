Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς στο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά, της Ελβετίας.

Οι αδιάκοπες έρευνες δείχνουν πως τα 34 από τα 40 θύματα που βρήκαν τραγικό θάνατο εκείνο το βράδυ, πριν χάσουν τη ζωή τους στη φωτιά, προσπάθησαν να διαφύγουν.

Στο μπαρ, υπήρχε μια στενή σκάλα, από την οποία επιχείρησαν να διαφύγουν, όπως προαναφέρθηκε, όμως εκείνη κατέρρευσε από τη φωτιά και τους εγκλώβισε.

Ο 49χρονος ιδιοκτήτης του μπαρ, Ζακ Μορέτι και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα Μορέτι συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, ο κος Μορέτι παραδέχτηκε ότι είχε μειώσει το πλάτος της σκάλας από τρία μέτρα σε μόλις ένα, κατά την ανακαίνιση του χώρου το 2015. Δεν διευκρινίζεται εάν είχε τη σχετική άδεια.

Όσοι εγκλωβίστηκαν στη σκάλα, έπεσαν μαζί με τα ξύλινα σκαλοπάτια και τις κουπαστές, που κατέρρευσαν υπό το βάρος τους, καταλήγοντας στο υπόγειο.

Ακόμη, το ζεύγος Μορέτι παραδέχτηκε ότι η πόρτα του υπογείου ήταν κλειδωμένη από μέσα όταν ξέσπασε η φωτιά και ότι χρειάστηκε να την ανοίξουν με τη βία, ανακαλύπτοντας θύματα που είχαν πεθάνει από ασφυξία.

Υπενθυμίζεται ότι η Τζέσικα Μορέτι αποχώρησε σχεδόν αμέσως μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, παίρνοντας μαζί της το ταμείο.

Ελβετικό δικαστήριο διέταξε την παραμονή υπό κράτηση του συνιδιοκτήτη του μπαρ στο Κραν-Μοντανά. Εισαγγελείς στο καντόνι Βαλέ, όπου βρίσκεται το Κραν-Μοντανά, διέταξαν τη σύλληψη του Ζακ Μορέτι την Παρασκευή έπειτα από πολύωρη κατάθεση του ίδιου και της συζύγου του Τζέσικα εν αναμονή της απόφασης για το αν αυτή είναι αιτιολογημένη.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ σήμερα οι δικαστές στην πόλη Σιόν θα αποφασίσουν για τυχόν παράταση της κράτησης των ιδιοκτητών.