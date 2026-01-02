Η τύχη μίας 15χρονης κοπέλας από την Ελλάδα αγνοείται, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντανά την ώρα της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για την Αλίκη Καλλέργη, η οποία έχει ελληνική υπηκοοτητα αλλά είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Το κορίτσι αναζητούν οι οικείοι της και ειδικότερα ο αδερφός της που έκανε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Αναλυτικά έγραψε ότι την νύχτα της Πρωτοχρονιάς βρισκόταν εκεί με τρεις φίλους της που επίσης είναι αγνοούμενοι.

«Η ηλικίας 15 ετών αδελφή μου, Άλικη Καλλέργη, είναι αγνοούμενη. Δεν έχουμε νέα της από τη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά σε ένα μπαρ στο Κραν Μοντανά . Εάν την έχετε δει ή αν γνωρίζετε ότι έχει μεταφερθεί κάπου για να της παρασχεθεί βοήθεια παρακαλώ να με ενημερώσετε στο +41789040021. Παρακαλώ μοιραστείτε αυτό το μήνυμα με όσους περισσοτερους ανθρώπους μπορείτε. Βρισκόταν εκεί με τρεις φίλους, οι οποιοι επίσης είναι αγνοούμενοι» αναφέρει.

Δείτε την ανάρτηση του αδερφού της αγνοουμενης Ελληνίδας:

Δείτε τις φωτογραφίες των αγνοουμένων στην ειδική ιστοσελίδα που έχει αναρτηθεί στο Instagram και στην οποία οι συγγενείς και οι φίλοι τους, αναζητούν πληροφορίες για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων:

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα ένα 24ωρο μετά την τραγωδία παραμένει συγκεχυμένη καθώς οι έρευνες είναι σε εξέλιξη αλλά δεν υπάρχει σαφής ενημέρωση για τα θύματα και τις εθνικότητές τους. Τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 47 νεκρούς και 117 τραυματίες.