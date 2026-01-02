Το Κραν Μοντανά και μαζί του όλη η Ελβετία, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, μετά την Πρωτοχρονιάτικη τραγωδία σε μπαρ, που παραδόθηκε στις φλόγες και μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου. Σύμφωνα με επίσημες πλέον πληροφορίες, οι νεκροί ξεπερνούν τους 40 και οι τραυματίες του 100, εκ των οποίων 80 φέρουν σοβαρά εγκαύματα.

Πολλοί έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία γειτονικών καντονιών, δεδομένου ότι το μικρό νοσοκομείο στην περιοχή του Κραν Μοντανά, μιας πόλης 10.000 κατοίκων που ζει κυρίως από τον χειμερινό τουρισμό για σκι, είναι από χθες υπερπλήρες. Αρκετοί τραυματίες μεταφέρθηκαν μάλιστα, με ελικόπτερα σε άλλες περιοχές.

Το χρονικό της φρίκης

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο υπόγειο μπαρ «Le Constellation», όπου συχνάζουν νεαροί σκιέρ.

Σύμφωνα με μαρτυρία από αυτόπτη μάρτυρα, που μετέδωσε η Daily Mail, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε όταν ένας σερβιτόρος, που χόρευε ανεβασμένος στους ώμους συναδέλφου του, κράτησε πολύ κοντά στο ταβάνι ένα αναμμένο βεγγαλικό, σαν αυτό που βάζουμε στις τούρτες γενεθλίων. «Το βεγγαλικό πλησίασε υπερβολικά και μέσα σε λίγα λεπτά το ταβάνι πήρε φωτιά», δήλωσε η γυναίκα που βρισκόταν στον χώρο, περιγράφοντας τις στιγμές πριν από την έκρηξη.

Μαρτυρίες αυτοπτών κάνουν λόγο για πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου, τα οποία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι είπε πως η φωτιά ενδέχεται να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

«Φαίνεται πως υπήρξε ένα δυστύχημα που προκλήθηκε από μια φωτιά, από κάποια έκρηξη, από κάποια πυροτεχνήματα που ερρίφθησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Sky TG24.

Ακόμη, ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε. Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτηρίου είναι επισφαλής».

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ξεκινάει η πυρκαγιά:

Σύμφωνα με το CNN μάρτυρας ανέφερε πως «υπήρχαν σερβιτόρες που κουβαλούσαν μπουκάλια σαμπάνιας με βεγγαλικά και τα μετέφεραν κοντά στην οροφή, γεγονός που προκάλεσε την πυρκαγιά».

«Μία σερβιτόρα στεκόταν στους ώμους ενός άλλου σερβιτόρου, και το μπουκάλι και οι φλόγες ήταν μόλις λίγα εκατοστά μακριά από το ταβάνι», πρόσθεσε άλλος μάρτυρας, όπως αναφέρει το CNN.

Εκδηλώσεις μνήμης και θλίψης

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, ντόπιοι και τουρίστες, πελάτες και απλοί περαστικοί, αφήνουν λουλούδια και κεριά μπροστά από το μπαρ.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελεία, η πυρκαγιά ξέσπασε στο προσφιλές σε νεολαία και τουρίστες μπαρ Constellation, τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου 2026, ενώ ήδη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια.

Σοκαριστικές σκηνές απόλυτου χάους

Όσο περνούν οι ώρες, κάνουν τον γύρο ελβετικών και γερμανικών μέσων ολοένα και περισσότερες μαρτυρίες θαμώνων και περαστικών από το Κραν Μοντανά. Ο 19χρονος δάσκαλος σκι Τιμ Στέφενς ήταν έξω ακριβώς από το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Μιλώντας στo ελβετικό μέσο 20 Minutes αναφέρει: «Οι άνθρωποι έσπευσαν στις σκάλες για να βγουν έξω. Ήταν άσχημα. Όλοι καμένοι. Τα ρούχα τους κατεστραμμένα από φωτιά. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Οι κραυγές… καθόλου ωραία, καθόλου ωραία!».

Το βίντεο που δόθηκε από την Αστυνομία στη δημοσιότητα είναι αποκαλυπτικό:

Ένας αλλος νέος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει στην εφημερίδα Tagesanzeiger ότι ο χώρος γύρω από το μπαρ έμοιαζε με «εμπόλεμη ζώνη» και περιγράφει έναν «πυκνό, μαύρο καπνό να βγαίνει από το μπαρ, ανθρώπους να έχουν πάρει φωτιά, νεκρούς στο πάτωμα. Τοπίο Αποκάλυψης».

Ντόπιοι και τουρίστες αναφέρουν ότι στο Κραν Μοντανά ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς ξεκινά με ένα μεγάλο υπαίθριο πάρτι, όλοι είναι έξω, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, το ίδιο και τα μαγαζιά. Μέσα σε αυτό το σκηνικό ξέσπασε η φωτιά.

Στα βίντεο από την τραγωδία με τους τουλάχιστον 47 νεκρούς και 100 τραυματίες, ακούγονται κραυγές απελπισίας από θαμώνες που προσπαθούν να γλιτώσουν από τις φλόγες και απεγνωσμένα βογγητά από τους ανθρώπους που καίγονται.

Δείτε τα βίντεο – Προσοχή: Πολύ σκληρές εικόνες:

Το σύστημα πυρασφάλειας στο μικροσκόπιο

Όπως σημειώνει η εφημερίδα Bild, μετά τις πρώτες εικόνες-σοκ που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και σε ΜΜΕ, τίθενται πια πολλά ερωτήματα για τις προδιαγραφές ασφαλείας στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Πελάτης του μπαρ ανέφερε στην εφημερίδα Blick ότι στο υπόγειο υπήρχε μόνο μια πόρτα διαφυγής και στην έξοδο επικρατούσε το αδιαχώρητο. Μάλιστα ο ίδιος αναφέρει ότι και στο παρελθόν, πριν δύο χρόνια συγκεκριμένα, είχε αναρωτηθεί τι θα γινόταν σε μια κατάσταση αμόκ στο εν λόγω υπόγειο.

Σύμφωνα με την Bild, στην Ελβετία οι αυστηροί κανόνες πυρασφάλειας ορίζονται από συγκεκριμένες οδηγίες που θεσπίζουν τα καντόνια. Για χώρους συνάθροισης αυτού του μεγέθους, δηλαδή για χώρους διασκέδασης άνω των 100 ατόμων, ισχύουν εξαιρετικά αυστηροί κανόνες.

Πρέπει πχ. να υπάρχουν τουλάχιστον δύο, ανεξάρτητες πόρτες διαφυγής που να οδηγούν απευθείας σε εξωτερικό χώρο ή σε σκάλες. Μόνο μια έξοδος διαφυγής, όπως στο συγκεκριμένο μπαρ, μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε «παγίδα θανάτου» σε περίπτωση έκρηξης ή αποπνικτικού καπνού.

Πηγές: DW, Dlf, Bild, NZZ, Tagesanzeiger, Blick, 20 Minutes